"Il sequestro del megayacht russo è costato all'Italia 11 milioni di euro"

Il mantenimento del megayacht sequestrato all'oligarca russo Andrey Melnichenko è costato finora all'Italia tra gli 11 e i 12 milioni di euro. È quanto ha calcolato il quotidiano "Il Piccolo" sulla scorta di indicatori e valutazione di esperti.

Il Sailing Yacht "A", questo il nome dell'avanguardistica nave a vela da oltre 500 milioni di euro, è stata sequestrata dalle autorità italiane nel marzo 2022 in seguito alle sanzioni comminate dall'Ue alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Da allora, si trova in rada nel golfo di Trieste. Contro il sequestro, tecnicamente un congelamento amministrativo, è stato presentato un ricorso. Sul quale a pronunciarsi sarà adesso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Piccolo pubblica un approfondito articolo sul caso svelando dettagli ancora ignoti della vicenda, ad esempio che ad aver presentato ricorso sono state cinque società, quattro delle quali "svolgono attività di natura commerciale" e sono "controllate interamente" da una quinta società che ha sede alle Bermuda e che, a sua volta, "è stata conferita all'interno di un trust". Il gestore di questo (il trustee) è una società fiduciaria di diritto svizzero. Nell' ordinanza, scrive Il Piccolo, i nomi delle varie realtà rimangono ignoti perché coperti da omissis.