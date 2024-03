Si può ancora fare domanda per il Servizio civile universale, tutte le informazioni utili

Riaprono domani i termini per partecipare ai progetti di Servizio civile. In cosa consiste, chi può partecipare e quale procedure seguire.

Chi può fare domanda per il Servizio civile

Possono partecipare alla selezione i giovani tra i 18 e i 28 anni. Può ripresentare la domanda chi, a causa dell’emergenza Covid, ha interrotto il servizio.

Il bando mette a disposizione complessivamente 52.236 posti per volontari, la maggior parte saranno impegnati in progetti da realizzarsi in Italia e gli altri saranno avviati in servizio all'estero. Nel dettaglio, si tratta di 51.132 operatori volontari da avviare in 2.023 progetti relativi a 328 programmi di intervento di Servizio civile universale in Italia; e 1.104 operatori volontari da avviare in 160 progetti, relativi a 30 programmi di intervento di Servizio civile all'estero.

Come fare domanda per il Servizio civile

Inizialmente la scadenza per la presentazione delle candidature era fissata al 22 febbraio, con la riapertura dei termini, si può fare domanda dalle 10 dell'11 marzo alle 10 del 14 marzo 2024.

La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma dedicata. L'accesso può avvenire esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. I cittadini appartenenti ad altri Paesi dell'Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.

Una volta fatto l'accesso si devono compilare i vari campi. Il candidato devev scegliere il progetto, inserire i dati richiesti e il curriculum. È possibile presentare una solo domanda per un solo progetto. Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente titolare del progetto. Viene quindi stilata la graduatoria.

Cosa è il servizio civile e quanto è pagato

I progetti sono finalizzati alla difesa non armata, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio. Hanno una durata tra 8 e 12 mesi, l'articolazione varia in base alla tipologia.

Inoltre il Servizio civile offre: