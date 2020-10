Sesso e coronavirus, l'allarme del virologo: "Rischioso anche per una coppia stabile"

Il sesso può essere un'attività rischiosa per i contagi da coronavirus? Una domanda dall'inizio della pandemia ha visto opinioni contrastanti. Qualche mese fa fece scalpore l'invito dell'Olanda a trovare un ''compagno di letto stabile'' per evitare rapporti con gli sconosciuti, ma adesso arriva l'allarme del virologo Fabrizio Pregliasco: "Il guaio è che anche il nostro familiare può essere in qualche modo asintomatico".

Quindi anche le coppie stabili, o i congiunti come si suol dire in epoca di Dpcm anti contagio, non sono esenti da rischi. La 'legge del contatto stretto' è impietosa, spiega l'esperto ospite a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1, e quello olandese va interpretato dunque in maniera più ampia. In teoria diventa "un invito purtroppo a quella che può essere drammaticamente un'astinenza, per non dire attività onanistiche come unica alternativa", ironizza Pregliasco.

Coronavirus, sesso e rischio contagio

O 'fai-da-te' o niente, quindi? "E' questo il problema: o viviamo in una bolla come i giocatori della Nba americana o siamo tutti esposti". I conduttori del programma non ci stanno e incalzano il virologo: astenersi anche in coppia? Pregliasco ribadisce: "In coppia un'attività sessuale ha un certo rischio. Le goccioline respiratorie, e anche le deiezioni, sono a rischio. Quindi anche 'variazioni sul tema' possono essere impegnative". Ma non è facile tenere una mascherina durante gli incontri intimi. Anche i baci, così, diventano un ricordo: "Sono rischiosissimi - sorride Pregliasco - Tutte le variazioni sono assolutamente a rischio di contatto. Questo è il quadro".