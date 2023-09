Sfiorata collisione tra due aerei di linea: ecco cosa è successo

Una collisione tra due voli è stata evitata all'aeroporto di Venezia il 18 ottobre 2022. L'episodio, avvenuto quasi un anno fa, esattamente il 18 ottobre 2922, è descritto nella relazione annuale pubblicata sul sito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Asnv), che termina l'inchiesta sottolineando che "la causa dell'evento è stata riconducibile a un errore umano".

Il fatto è avvenuto quando un Airbus A321 di Iberia con 203 persone a bordo ha dovuto annullare l’atterraggio in quanto sulla pista, pronto a decollare, si trovava un Boeing 737 di Ryanair con 174 persone a bordo. Un fatto definito dall'Agenzia "un inconveniente grave".

In particolare, mentre un aeromobile Raynair era pronto al decollo sulla posta 4 dello scalo, un altro, un Iberia, stava avvicinandosi per l'atterraggio sulla stessa pista, proveniente da Madrid, ma non poté sentire le informazione sulla contemporanea presenza dell'aereo della compagnia low cost irlandese perchè le comunicazioni non funzionavano.

La causa, spiega la relazione dell'Asnv, fu un errore di un controllore della torre del 'Marco Polo', appena subentrato nel turno al collega precdente, che inserì il connettore delle cuffie nella presa sbagliata, quella della linea telefonica. Tutto si risolse comunque senza conseguenze per i due aerei.

A bordo di quello già in pista, i piloti si accorsero infatti che le comunicazioni non funzionavano, e allertarono la torre di controllo, sapendo dell'arrivo del velivolo dell'Iberia. Nel frattempo aumentarono i giri del motore per decollare il più velocemente possibile. Tentarono di mettersi in contatto con l'Iberia, con la frequenza di emergenza, per dare loro il 'go around', ma non ottennero risposta. Con un rischio di collisione reale, il volo della Ryanair riuscì a decollare e a liberare la pista, mentre l'aereo proveniente da Madrid si trovava a solo un chilometro e mezzo dallo scalo di Tessera, fra l'altro in condizioni di scarsa visibilità.

Tenuto conto delle azioni intraprese successivamente dall'Enav per eliminare le criticità individuate, l'Asnv non ha ritenuto necessario emanare ulteriori raccomandazioni di sicurezza