Sgarbi fuori controllo insulta Conte dopo il nuovo Dpcm: "Deve dare via il c***o"

Vittorio Sgarbi fuori controllo: ai microfoni dell'emittente romana Radio Radio ha duramente criticato il nuovo Dpcm anti Covid firmato da Giuseppe Conte senza risparmiare insulti ed oscenità.

Il passaggio più criticato del decreto è quello in cui si consiglia di indossare la mascherina anche dentro casa nel caso in cui si abbiano ospiti parenti o amici non conviventi. Il critico d'arte, deputato, sindaco di Sutri e neo candidato sindaco di Roma ha detto: "Conte deve dare via il c***o, come avrebbe fatto in altri momenti della sua vita e non rompere i cog****i sulla casa. In casa uno fa quello che ca***o vuole".

“Qualunque medico all’aperto dice di non dover portare la mascherina, la distanza di un metro la rispettiamo da mesi. Sono pantomime ridicole. Come d’inverno ci mettiamo i maglioni, le persone sono abbastanza avvedute da fare quel che serve senza l’assistente che gli spiega cosa fare. Anche un mattarello nel c***o”,

Non è la prima volta che il parlamentare si scaglia contro le norme volute dall’esecutivo sul fronte del Covid.

