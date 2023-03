In Francia una proposta di legge vuole limitare lo "sharenting", ovvero la condivisione delle fotografie dei bambini da parte dei genitori. Ed anche nel nostro Paese l'Autorità garante per l'infanzia e il Garante per la privacy denunciano i "gravi pericoli" a cui sono sottoposti i minorenni. Ora la proposta arriva alla premier Giorgia Meloni

Se anche tu sei un genitore che fa "sharenting", ovvero condivide foto dei propri figli sui social, devi sapere che i pericoli sono molto maggiori di quello che pensi. Ma andiamo con ordine.

Premessa

La scorsa settimana il parlamento francese ha approvato all'unanimità un disegno di legge per limitare la condivisione degli scatti dei propri bambini sui social. A presentarlo Bruno Studer, ex insegnante e politico del partito del presidente Emmanuel Macron.

Ma quali sono i rischi dello "sharenting"?

Ne elenchiamo sette ma sono solo i principali.

Pedopornografia. Il 50% delle foto presenti sui siti pedopornografici sono state originariamente pubblicate proprio dai genitori

Il rischio di adescamento. I dati sensibili dei bambini, come le loro passioni, lo sport preferito o la scuola frequentata - se narrati online - offrono materiale utile nei processi di avvicinamento e adescamento.

Ripercussioni sociali. Ciò che pubblichiamo oggi può creare un disagio o un danno psichico domani. Non è detto che le foto che un genitore trova buffe oggi, non possano diventare causa di imbarazzo e di scherno domani, persino di bullismo. Soprattutto quando riguardano bambini con problemi comportamentali.

La totale perdita di controllo delle foto. Ciò che finisce in rete non è mai più recuperabile: resta lì per sempre. Non importa quanto privato sia il tuo account, c'è sempre il pericolo screenshot.

La violazione della privacy dei dati personali (e sensibili). Ad essere leso è il diritto del minore a gestire la propria immagine, all'anonimato in futuro. Tutto avviene senza il suo consenso

La trasmissione del cosiddetto disturbo da "dismorfismo corporeo". In parole semplici: se modificate le foto, il bambino imparerà che il proprio corpo o la propria vita sono imperfetti. E cercherà per tutta la vita conferme negli estranei, assecondando un Falso Sé.

Parte dei rischi è ovviamente in forma predittiva, nel senso che non abbiamo abbastanza dati: la generazione nativa digitale, la generazione Alpha, sta ancora crescendo. E tutti i rischi possono essere proporzionali al numero di follower.

Ma chi riguarda lo sharenting?

Di certo gli influencer che monetizzano sui figli, ovvero trasformano la loro famiglia in un brand. Tra i più polemizzati, Fedez e Chiara Ferragni.

I baby influencer. Cioè i profili di minori gestiti da genitori a scopo perlopiù economico. È o non è anche questo minorile?

Tutti noi che, col nostro narcisismo, cerchiamo like sulla pelle dei nostri bambini.

Cosa sta facendo la legge (nel mondo ed in Italia)

Come per molti aspetti social, c'è un vuoto normativo da colmare. La legge proposta in Francia stabilisce:

Che la protezione della vita privata è uno dei compiti dei genitori.

Che i figli devono essere consapevolmente associati alle scelte che li riguardano

Che, nel caso un genitore sia in disaccordo con la condivisione di una foto, il giudice può vietare all'altro di pubblicarla

Che, nei casi gravi di violazione della dignità, l’esercizio del diritto all’immagine del minore può essere tolto ai genitori e affidato ad un giudice.

E in Italia? Il Garante per la Privacy e l'Autorità garante per i diritti dell’infanzia hanno proposto di estendere a questi casi la tutela già esistente contro il cyberbullismo, ovvero la Legge 71/2017 che consente ai minori di chiedere la rimozione di contenuti a loro riferiti. Nessuna risposta dalla premier Giorgia Meloni. Almeno per il momento.