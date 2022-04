Si fa vaccinare 90 volte contro il Covid: ecco il folle motivo

Un uomo di 60 anni si sarebbe fatto vaccinare una novantina di volte contro il covid per vendere Green Pass contraffatti a persone che non volevano vaccinarsi. È successo in Germania, a Magdeburgo, nella parte orientale del Paese. La pratica sarebbe andata avanti per mesi fino a quando il sospetto è stato fermato, ma non arrestato. È indagato per rilascio non autorizzato di tessere di vaccinazione e falsificazione di documenti. Non sono ancora noti gli effetti della vaccinazione multipla sulla salute del 60enne.

Il sessantenne è stato fermato nel nel centro di vaccinazione di Eilenburg, in Sassonia, dove si era presentato per ricevere la vaccinazione anti-covid per il secondo giorno consecutivo. Al momento non è noto lo stato di salute dell'uomo a seguito dell'impatto della vaccinazione multipla, e con vaccini di diverse case farmaceutiche. Le sue condizioni saranno monitorate.