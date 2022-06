Siccità, torna lo stato di emergenza: Enel spegna la centrale sul Po

A causa della siccità e della secca del fiume Po, Enel Green Power Italia si è vista costretta a spegnere temporaneamente le turbine della centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Nazzaro (Monticelli), nel Piacentino. La centrale non può più funzionare correttamente perché non c’è abbastanza acqua da far confluire all'interno delle turbine, che muovendosi producono energia elettrica. I responsabili di Enel ribadiscono che se l'acqua è scarsa le turbine non possono lavorare e che l'impianto potrà ripartire solo dopo il ripristino delle condizioni idrauliche sufficienti all'esercizio. La gestione della centrale prevede comunque il rilascio di livelli minimi di acqua, come concordato insieme ai Consorzi irrigui e ad altri enti.

I problemi energetici legati alla siccità

Questa è solo una delle grandi conseguenze economiche che la siccità sta provocando oltre quella agricola. La carenza di acqua, infatti, riduce anche la produzione di energia idroelettrica, che rappresenta il 40% delle rinnovabili in Italia e il 10% di tutta l’energia prodotta nel Paese. Per sopperire a questo stop di produzione si dovrà attingere maggiormente alla produzione di energia fotovoltaica. Con le risorse di acqua al minimo cresce poi il pericolo di non riuscire a raffreddare le centrali termoelettriche, problema evidenziato da Elettricità Futura, associazione che riunisce imprese italiane del settore elettrico.

Siccità, Cingolani: “Sono abbastanza preoccupato”

“Abbastanza preoccupato” Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica. Con la siccità anche sul fronte energetico "abbiamo decisamente un problema, perché il flusso di acqua nell'idroelettrico è cruciale e anche il raffreddamento delle centrali termoelettriche. Ora speriamo che sia una cosa contingente, dipende dalla meteorologia. Stiamo valutando tutte le azioni da fare”, ha dichiarato il ministro a margine dell'assemblea di Elettricità futura, in corso a Roma.