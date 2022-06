Siccità, razionamenti e anche multe: 10mila euro e carcere per chi trasgredisce

Prima la dichiarazione dello stato di crisi regionale, poi la predisposizione dell'ordinanza ai sindaci incaricati poi di "staccare l'acqua". Inizia così l'emergenza siccità con cui l'Italia dovrà fare i conti per prossimi mesi estivi: anche se dovesse piovere non saranno di certo i temporali estivi a dar respiro ai fiumi in secca e alle falde acquifere che - ad esempio nel ferrarese - vengono invase dall'acqua salmastra in arrivo dal mare.

Mentre il governo lascia alla protezione civile nazionale la gestione dell'emergenza predisponendo l'invio di autobotti nei comuni più in difficoltà, i sindaci cominciano a dover razionare l'acqua. Se l'invito per tutti è quello di limitare gli sprechi d'acqua, si ampliano giorno dopo giorno i comuni in cui si è già arrivato al razionamento con i distacchi dell'acqua nelle ore notturne e la diminuzione di pressione.

Se la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ancora non c'è, sono le regioni del Nord a fare da apripista nel razionamento: tra le zone dove l'emergenza è già manifesta, il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha già chiesto lo stato di emergenza mentre l'Emilia Romagna ha emanato - insieme alla dichiarazione di stato di crisi - un'ordinanza a tutela delle risorse idropotabili. I sindaci - come succede a Ferrara - possono vietare durante il giorno il prelievo di acqua potabile per uso extradomestico come l'annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio delle auto. Divieti ma anche multe connesse all'altra emergenza insita durante i periodi di siccità: il rischio incendi.

Scatta da sabato 25, per proseguire almeno fino alla mezzanotte di venerdì 1 luglio, lo "stato di grave pericolosità" per il rischio di incendi boschivi nei territori centro-orientali dell'Emilia-Romagna, corrispondenti alle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Lo annuncia la Regione Emilia Romagna precisando che in queste cinque province viene stabilito il divieto assoluto "di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci; sono anche vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e di stoppie. Nelle altre quattro province permangono le regole previste dallo stato di attenzione.

Lo stato di grave pericolosità è probabile che presto venga esteso al resto della regione. La situazione sarà nuovamente valutata martedì 28 giugno. All'aumento dei divieti corrisponde un inasprimento delle sanzioni: chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti pericolosi può subire sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da quattro a dieci anni se l'incendio è doloso (provocato volontariamente); ma anche se l'atto è solo colposo (causato in maniera involontaria), per negligenza, imprudenza o imperizia, si può essere condannati a risarcire i danni. Le motivazioni sono l'aggravamento di una situazione già critica da mesi, "esito finale di un bilancio idrico assai negativo, dopo un lungo periodo caratterizzato da scarsità di piogge e di neve e da temperature superiori alle medie stagionali".