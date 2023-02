"Siete di Bari, siete italiani?": il tifoso offende in diretta tv un giornalista

"Siete di Bari, siete italiani?". È la frase provocatoria e razzista che si è sentito rivolgere un cronista di Radio Selene, che si trovava ieri 25 febbraio allo stadio Rigamonti di Brescia per la telecronaca della partita di calcio Brescia - Bari.

Luca Guerra, questo il nome del giornalista, era in diretta prima della partita quando un tifoso bresciano gli ha urlato questa frase e lui non ha esitato a rispondere: "Sì, sono italiano deficiente". Per un attimo ha quindi interrotto la sua diretta per commentare a caldo l'accaduto: "Il razzismo territoriale fa parte ancora della testa di qualcuno nel 2023, verrebbe voglia di tornare a casa se qualche deficiente ci chiede, 'siete di Bari siete italiani?' - ha detto -. Ma andiamo oltre questi deficienti, che non vi abbiamo mostrato altrimenti sarebbe stato un momento di gloria immeritato per loro".

L'episodio è stato quindi ripreso e trasmesso in tempo reale con il giornalista che, di fronte all'interruzione, non ha potuto che esprimere il suo disappunto. A denunciare l'episodio è la pagina Facebook di Radio Selene.