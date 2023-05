Avete mai sentito parlare di overtourism? Beh è un po’ come l’overbooking per le mete turistiche. Sono le destinazioni che vengono prese d’assalto nei consueti ponti annuali come Costiera Amalfitana, Cinque Terre, Lago di Como, di Garda e città d’arte. Il sovraffollamento turistico causa non pochi problemi a residenti e amministratori locali se parliamo di accoglienza, trasporti, rifiuti, viabilità, sicurezza, qualità dell’aria, scarichi fognari, tanto per citarne alcuni.

Ma allora oltre al turismo buono esiste anche il turismo cattivo? C’è chi punta il dito contro il turismo di massa “low cost” fatto da visitatori che spendono poco, quasi nulla. Ma non è così.

Il fenomeno overtourism è molto più ampio e inizia a manifestarsi quando il turismo influenza eccessivamente e in modo negativo la qualità della vita dei cittadini e le esperienze dei visitatori. Tanto per intenderci, le metro strapiene il primo maggio a Roma, sono un ottimo esempio. Caso emblematico mondiale: Venezia. Questo è il calo demografico di chi vive nel costosissimo centro storico. Qui le case stanno ad almeno 4mila euro al metro quadro.

Si apre quindi il dibattito: agguerritissimo. Bisogna 'domare' il troppo turismo con tasse di soggiorno, zone vietate ai bus e tornelli di accesso oppure contingentare i flussi, valorizzare mete meno note e promuovere l’ecoturismo per non impattare sull’ecosistema locale? Nel frattempo a Veniceland - come l’ha ribattezzata non troppo ironicamente qualche associazione cittadina - si sperimenterà presto un ticket di ingresso.

