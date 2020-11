Silvia Calderoni, gli insulti sui social all'attrice: "Sembra uscita da Chernobyl"

Silvia Calderoni è un'attrice originaria di Lugo: è stata scelta recentemente anche da Gucci per una collezione maschile, femminile e “genderless”, ispirata al concetto di fluidità di genere, ma la giovane classe 1981 ha già una lunga esperienza in teatro, e ha lavorato anche per cinema e televisione. Come racconta Chiara Tadini su RavennaToday, è stata già offesa in passato per il suo aspetto fisico: l'ultima occasione risale all'estate scorsa, quando i 'leoni da tastiera' - tra i quali anche alcuni politici - si erano scagliati contro un manifesto artistico in cui l'attrice di Lugo compariva come testimonial.

Gli insulti su Facebook a Silvia Calderoni

Ieri la pagina Facebook di Radio Deejay ha condiviso un post in cui si parlava dell'ultimo lavoro della 39enne - protagonista di recente della nuova serie Sky 'Romulus' - che è stata scelta da Gucci per presentare la sua nuova collezione attraverso una mini-serie co-diretta insieme a Gus Van Sant. E sotto al post sono subito partite decine di commenti d'odio e di offese nei confronti di Silvia, che ha sempre mostrato orgogliosa la sua androginità.

Fortunatamente ci sono anche persone intelligenti che si espongono a difesa dell'attrice lughese. "Silvia l'ho vista in mille situazioni, a teatro, dietro una consolle, in serate folli e bellissime. È una persona di rara intelligenza e sensibilità, e non lo dico per circostanza, avrei mille esempi da portare ma il post non è su questo - scrive il musicista ravennate Lanfranco Moder Vicari - La ragazza oltre a ciò che ho già detto ha un'indubbia "aura", fora gli sguardi prima dello schermo, le sue performance sono furia e poesia"

"Sono orgoglioso di conoscerla e di ciò che sta facendo, i commenti dei poveretti sotto questo post non possono certo sottrarle talento e grazia. La "normalità" che è spesso citata in questi commenti mi spaventa se rappresenta i suoi grotteschi autori"

"Ho visto Silvia per la prima volta a 14 anni, faceva la commessa in un negozio vintage/punk dove passavo la metà del mio tempo. Capivo a malapena chi ero, ma da li ho iniziato ad interrogarmi sulla sessualità, mia ed in generale - scrive invece la ravennate Chiara Viola Donati - Ho avuto la fortuna di vederla dentro a (più di uno a dire la verità) un teatro e credetemi, ti butta dentro alla performance con una violenza e al tempo stesso una grazia tali, è un’esperienza che pochi sanno dare. Voglio dirvi una cosa, cari dottori che “tutto il diverso è automaticamente criticabile perché è diverso ma voi dovete per forza dire che è bello perché è diverso” che non sapete cosa vi perdete. Perché è facile dire “schifo” quando si vede solo la superficie e voi, al di là della superficie, purtroppo, non ci andrete mai. Vi auguro tutte le Belen del mondo, che grazie a dio la bellezza rimane un attributo soggettivo e complesso".

Calderoni lavora da vent'anni come performer, attrice e autrice nella scena contemporanea e di ricerca italiana. La formazione dell’artista è avvenuta fuori dalle accademie e nel teatro di sperimentazione indipendente.