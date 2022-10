Silvio Berlusconi indagato per strage, la prima grana del ministro Nordio

Silvio Berlusconi, a destra, con Marcello Dell'Utri nel 2010 (foto Ansa)

L'ultima indagine della Procura di Firenze sulle stragi della mafia e sul fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma è precedente alla candidatura di Silvio Berlusconi, alle recenti elezioni e alla formazione del governo di Giorgia Meloni. Nell'inchiesta Berlusconi e il cofondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, sono indagati in relazione a un presunto ruolo di "mandanti esterni" degli attentati: il 27 maggio e il 27 luglio 1993 a Firenze e a Milano morirono dieci persone, tra le quali due sorelline di 8 anni e di 50 giorni, Nadia e Caterina Nencioni. L'iscrizione dei due politici, che smentiscono ogni coinvolgimento ed erano già stati prosciolti in passato da simili accuse, è dovuta soprattutto alle nuove dichiarazioni di Giuseppe Graviano, il boss di Cosa nostra già condannato all'ergastolo che non si è mai pentito, e di altri collaboratori. Anche se il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, voluto da Giorgia Meloni, non ha alcuna competenza sulle indagini, dovrà però difendersi dalla pressione di quanti sono interessati a capire cosa faranno i magistrati fiorentini. Un ufficio giudiziario che, tra l'altro, da mesi è in attesa della nomina di un procuratore.

A breve la Procura deciderà se richiedere l'archiviazione per Berlusconi e Dell'Utri, che ha già scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, oppure inviare agli interessati l'avviso di conclusione delle indagini in vista di una eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Questa potrebbe essere una delle ragioni della battaglia personale combattuta fino all'ultimo, e poi persa, da Silvio Berlusconi, affinché il ministero della Giustizia venisse assegnato a una candidata di sua fiducia. E potrebbe essere anche la spiegazione di quella risposta violenta di Giorgia Meloni in tv alle pressioni del leader di Forza Italia: "Non sono ricattabile". Berlusconi, invece, è forse ricattabile? Cosa sa la premier che noi non sappiamo?

Il mistero su 43 miliardi

Il magistrato ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e di avviare le indagini quando ha notizia di un reato. E questa è la ragione dell'apertura del fascicolo su Berlusconi e Dell'Utri dopo le dichiarazioni, piuttosto tardive rispetto ai fatti, di Giuseppe Graviano. L'indagine ovviamente è ancora sottoposta al segreto. Ma una parte dei contenuti è stata rivelata la scorsa estate, in occasione del deposito di una memoria da parte dei procuratori aggiunti di Firenze, Luca Turco e Luca Tescaroli, davanti al Tribunale del riesame. Le novità raccolte rispetto al passato sono molte. Le precedenti inchieste, infatti, non avevano avuto il contributo di un testimone interno come Graviano, condannato anche per quelle stragi. Sempre che quanto ha dichiarato sia vero e, soprattutto, documentabile.

Il boss riferisce di avere incontrato Silvio Berlusconi a Milano, dove era latitante. L'ultima volta nel dicembre 1993. Nella loro memoria i magistrati di Firenze rivelano che l'11 maggio 2022 una consulenza tecnica ha evidenziato, tra il 1977 e il 1978, l'iniezione, senza alcuna giustificazione, di ingenti somme di denaro nei bilanci della Fininvest di Berlusconi. Un totale di circa 43 miliardi di lire, oltre 22 milioni di euro, che, secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori, potrebbero essere l'investimento mafioso della famiglia Graviano e del boss Stefano Bontate nell'attività dell'allora giovane imprenditore. L'indizio, cioè, di un patto preesistente alle stragi tra Cosa nostra e Berlusconi. Sempre la memoria depositata al Tribunale del riesame precisa comunque che si tratta, al momento, di ipotesi di accusa da verificare.

Caccia alle prove

Oggi, con il giuramento del governo, verrà inaugurata la quarta repubblica. La prima si concluse con l'inchiesta di Mani pulite e, in contemporanea, con le stragi di Palermo del 1992 in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e otto agenti di scorta. La morte di Falcone e Borsellino ha sicuramente impedito che le loro indagini risalissero ai pezzi dello Stato e della politica che, in cambio di consenso elettorale, collaboravano con Cosa nostra e sono tuttora rimasti impuniti. La seconda repubblica nacque proprio dai morti e dai feriti delle bombe del 1993. Il 14 maggio, due giorni dopo l'insediamento del governo di Carlo Azeglio Ciampi, in via Fauro a Roma l'attentato contro il giornalista di Mediaset, Maurizio Costanzo, la compagna Maria De Filippi e la loro scorta (24 feriti e decine di appartamenti devastati). Il 27 maggio in via dei Georgofili a Firenze (5 morti, 48 feriti). Il 27 luglio in via Palestro a Milano (5 morti, 12 feriti).

La stessa notte altre bombe colpiscono Roma (22 feriti e gravi danni alla basilica di San Giovanni in Laterano e alla chiesa di San Giorgio al Velabro). Un attacco frontale per il quale l'allora premier Ciampi disse di "aver temuto un colpo di stato". Il 23 gennaio 1994 fallisce invece l'attentato al contingente di carabinieri in servizio allo stadio Olimpico di Roma. Doveva essere il colpo di grazia allo Stato. Ma a quel punto, secondo le testimonianze dei collaboratori, Cosa nostra aveva raggiunto il suo obiettivo. È l'anno della nascita di Forza Italia, della candidatura di Silvio Berlusconi e del suo primo governo. Da quel momento la campagna terroristica viene interrotta. Ma le coincidenze, durante le precedenti indagini su Berlusconi e Dell'Utri, non sono mai state sostenute da prove.