Una lettera scritta a mano nel gennaio del 2022 con l'ultimo saluto ai figli, poi una divisione precisa del suo impero senza dimenticare la compagna Marta Fascina, il fratello Paolo e il sempre fedelissimo Dell'Utri. Ecco cosa c'è nel testamento di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso. Il testamento è stato aperto nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio. Il contenuto è reso noto dall'Ansa. Ai figli Pier Silvio e Marina è andata la maggioranza di Fininvest, Marta Fascina, Paolo Berlusconi e Marcello dell'Utri ricevono del denaro.

Cosa c'è nel testamento di Silvio Berlusconi

A Pier Silvio e Marina il padre ha lasciato la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i figli del primo matrimonio di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie.

La decisione su Fininvest e sul patrimonio era già stata presa nel 2006. Su un blocco per appunti, color giallo paglierino con l'intestazione Villa San Martino, Silvio Berlusconi il 2 ottobre ha scritto a mano le sue volontà. Undici righe su un foglio e dieci su un altro per il suo testamento, con uno stile asciutto e chiaro. "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi". Nel 2020 ha aggiunto le disposizioni a favore del fratello (100 milioni).

La lettera di Berlusconi ai figli

"Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Così Silvio Berlusconi, nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me".

Cosa ha lasciato Silvio Berlusconi a Marta Fascina

A Marta Fascina, compagna di vita di Berlusconi negli ultimi anni e anche lei parlamentare, un legato di 100 milioni. A Marcello Dell'Utri uno di 30.

È stata la stessa Marta Fascina a consegnare di persona ad Arcore al notaio Arrigo Roveda l'ultimo testamento di Silvio Berlusconi. Lo si evince proprio dalla pubblicazione del testamento diffuso oggi 6 luglio. Marta Fascina, è scritto nel documento del notaio, "alla presenza dei testimoni mi consegna un busta non sigillata recante la scritta 'ai miei figli' e la firma 'S.Berlusconi' contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, apparentemente da un'unica persona.... Che ritiene essere il testamento olografo del signor Silvio Berlusconi e che mi chiede di pubblicare".

"Nessuno ha il controllo solitario di Fininvest"

"Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso". Lo si legge in una nota inviata da Marina Berlusconi, a nome anche di tutti i fratelli e sorelle, dopo le disposizioni testamentarie di Silvio Berlusconi. "Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge", conclude la nota.

