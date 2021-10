Tamponi troppo cari, pressing dei sindacati. Draghi: "Valuteremo"

A 24 ore dall'obbligo del Green Pass, i sindacati tornano all'attacco sul costo dei tamponi e il governo assicura che affronterà la questione nelle prossime ore. "Abbiamo riproposto di calmierare i costi dei tamponi e di trovare una soluzione come il credito di imposta per le aziende per sostenere le spese per i tamponi", ha riferito il leader della Uil, PierPaolo Bombardieri, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sui temi della sicurezza. "Draghi ha risposto che ne parleranno in Cdm e vericherannno cosa succederà nelle prossime ore", ha proseguito Bombardieri.

"Abbiamo colto l'occasione per segnalare al governo" che "è il momento di andare su una strada che introduca un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito d'imposta sulle spese di sanificazione per affrontare questa questione", gli ha fatto eco il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Bombardieri ha ricordato che in questi giorni i sindacati stanno "facendo accordi per tamponi gratuiti in molte aziende". Solo alcune imprese però stanno pagando i tamponi dei propri lavoratori mentre "personalmente - ha insistito Landini - penso che sarebbe molto importante che le imprese tutte assumessero l'onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori". Il "presidente Draghi ci ha assicurato che nelle prossime ore il Governo deciderà anche sulle eventuali iniziative in questo senso", ha fatto sapere il leader della Cisl, Luigi Sbarra.

L'obbligo di esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro scatterà da domani 15 ottobre. Attualmente il costo calmierato dei tamponi rapidi è di 15 euro per gli adulti mentre è stato fissato a 8 euro per i bambini.