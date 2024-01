I sindaci che si "arrendono" a Fleximan: "Non metteremo nuovi autovelox"

Non si capisce se per il massiccio consenso popolare, o forse perché sugli autovelox c'erano dubbi già da prima, ma il "vendicatore degli automobilisti" Fleximan sta iniziando a strappare qualche concessione ai sindaci. "Non credo che lo reinstalleremo", ha dichiarato Sarah Gaiani, sindaca di Villanova di Camposampiero, dopo l'ultimo colpo a Villa del Colle, nel Padovano, arrivato per la prima volta insieme a una chiara rivendicazione ("Fleximan sta arrivando").

"Quegli autovelox erano stati installati perché c’è un rettilineo e la gente correva troppo. Quanto a rimpiazzare subito quel dispositivo io credo che non lo faremo, non nego che già in passato i fatti di Cadoneghe ci avevano portato a riflettere", ha aggiunto Gaiani, che è anche presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di cui Villa del Colle fa appunto parte. E non si tratta di un caso isolato.

Le titubanze dei sindaci

Anche a Cadoneghe, dove lo scorso 9 agosto un'esplosione e degli spari avevano messo fuori uso ben due autovelox e mentre la relativa indagine è tuttora in corso, il sindaco Marco Schiesaro alza bandiera bianca: "Già non ero molto convinto prima, ora con quello che è successo, le indagini e tutto il resto, ho deciso di non reinstallare nulla", ha affermato.

Ancora nel Padovano, dove il 3 ottobre era stato annientato l'autovelox di Tribano, il sindaco Massimo Cavazzana apre a una riflessione: "La nostra strada è battuta da molti camion e le auto vanno spesso in sorpasso, però dobbiamo anche trovare un dialogo con la popolazione, magari potremmo accenderlo a fasce orarie e mettere degli avvisi quando è funzionante", ipotizza, mentre il rilevatore di velocità del suo comune non è ancora stato riposizionato.

Insomma, mentre sui social Fleximan viene ampiamente osannato, anche dalle amministrazioni locali i passi indietro ci sono. Non in modo univoco, ovviamente. "Non possiamo certo darla vinta a questi criminali", afferma il sindaco di Corbola (Ro) Michele Domeneghetti, che dopo l'agguato del 24 dicembre ha fatto installare un nuovo autovelox appena pochi giorni fa.