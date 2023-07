Dalla debolezza alla paralisi (e la morte): la sindrome di Guillain-Barré sta terrorizzando il Perù

Quattro morti e 182 casi in tutto il Perù, con il governo costretto a dichiarare l'emergenza sanitaria a livello nazionale per l'improvvisa e inspiegabile epidemia della sindrome di Guillain-Barré, una rara malattia neurologica che attacca il sistema nervoso e che, nei casi più gravi può portare alla paralisi e alla morte. Una patologia molto particolare, difficile da individuare per via dei suoi sintomi e di cui non si conosce ancora la causa scatenante. A costringere il governo peruviano a optare per l'emergenza sanitaria, è stato proprio il repentino aumento dei casi: 182 da inizio giugno, di cui 147 dimessi, 31 ancora ricoverati in ospedale e quattro decessi. La misura disposta dall'esecutivo peruviano avrà la durata di 90 giorni, un lasso di tempo necessario per migliorare l'assistenza ai pazienti nelle strutture sanitarie, rafforzare il controllo dei casi e preparare materiale informativo per la popolazione e il personale sanitario.

Cos'è la sindrome di Guillain Barré

Ma cos'è la sindrome di Guillain Barré? Come spiegato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, questa rara malattia danneggia i nervi periferici che connettono il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) con il resto dell'organismo. Si tratta della forma più frequente di neuropatia periferica a evoluzione rapida: la causa scatenante non è ancora stata individuata, ma due terzi dei pazienti affetti da questa patologia riferiscono i sintomi di un'infezione nelle sei settimane precedenti. Queste infezioni batteriche o virali comprendono il Covid, un'infezione respiratoria, un'infezione gastrointestinale o il virus Zika. Come agisce questa malattia? Nel sistema nervoso periferico umano esistono due tipologie di nervi: quelli sensitivi, che inviano al cervello i segnali colti dall'udito, dall'olfatto o dalla vista, e quelli motori, che invece trasmettono gli impulsi ai muscoli e consentono di governare i movimenti, sia quelli volontari che quelli involontari, come la respirazione o il battito cardiaco. Nei pazienti affetti dalla sindrome di Guillain-Barré, la malattia scatena per errore la reazione autoimmunitaria del sistema di difesa dell'organismo, che quindi attacca le guaine mieliniche e le fibre nervose. Questo "attacco interno" del sistema immunitario provoca il rallentamento o addirittura l'interruzione dei segnali nervosi e la conseguente paralisi dei muscoli e alterazioni delle percezioni sensoriali.

Le cause sono ancora sconosciute

Come anticipato a inizio articolo, le cause della sindrome di Guillain-Barré non sono ancora state individuate. La patologia si presenta più spesso negli individui in età adulta, in percentuale leggermente maggiore negli uomini rispetto alle donne. I medici hanno notato che in due casi su tre, a pochi giorni dalla comparsa della patologia, i pazienti sviluppano infezioni respiratorie o dell'apparato gastrointestinale. Tra le infezioni più frequenti: tossinfezioni alimentari, causate soprattutto dal batterio Campylobacter jejuni; virus dell'influenza A; infezioni da herpes virus (Citomegalovirus, virus di Epstein-Barr); infezioni delle vie respiratorie dovute a Mycoplasma pneumoniae o Haemophylus influenzae. La sindrome non è contagiosa e secondo gli esperti sarebbe il risultato di una reazione autoimmunitaria diretta contro la guaina mielinica che riveste il nervo o contro il nervo stesso. Secondo l'ipotesi più gettonata, questa reazione sarebbe scatenata da un'infezione che induce la produzione di anticorpi diretti contro molecole del nervo, che il sistema immunitario scambia per errore per delle componenti dell'agente infettivo. Da un'iniziale debolezza, la malattia può evolversi fino a una paralisi totale e a una insufficienza respiratoria: in questo casi, per tenere in vita il paziente, è necessaria la respirazione assistita e l'alimentazione per via endovenosa.

Quali sono i sintomi

Un fattore che rende questa sindrome difficilmente riconoscibile, soprattutto nella sua prima fase, sono i sintomi. La sindrome di Guillain-Barré si manifesta con una progressiva debolezza che colpisce inizialmente le gambe e le braccia, con una riduzione dei riflessi tendinei degli arti. Generalmente la debolezza parte da quelli inferiori, per poi progredire verso la parte superiore del corpo: soltanto in una piccola percentuale di pazienti la malattia si manifesta prima negli arti superiori. In altri casi la malattia interessa anche i nervi cranici, con la debolezza che va interessare i muscoli facciali. Quindi, nella sua evoluzione, la sindrome provoca una paralisi ascendente, che dal basso verso l'alto va a colpire diverse funzioni del corpo umano, come ad esempio:

disturbi del linguaggio;

difficoltà a deglutire;

alterazioni della frequenza cardiaca;

aritmie cardiache;

alterazioni della pressione sanguigna;

alterazioni della temperatura del corpo.

La patologia ha un "esordio" piuttosto rapido: solitamente i sintomi raggiungono la fase stazionaria nel giro di 2-4 settimane, mentre la fase di recupero inizia dopo 6-8 settimane, ma può durare per diversi mesi o addirittura per anni. Ovviamente, la gravità e la durata della malattia dipendono molto dalle condizioni del paziente interessato, si può andare da una lieve debolezza associata a una guarigione spontanea, fino ai casi più gravi, in cui la paralisi totale porta a una insufficienza respiratoria e alla morte.

Cure e terapie

Al momento, una vera e propria cura per la sindrome di Guillain-Barré non esiste, ma ci sono due terapie che, se effettuate tempestivamente, possono velocizzare la guarigione e ridurre le complicazioni e la durata dei sintomi. Nella maggior parte dei casi è necessario il ricovero in ospedale e le terapie di supporto: è infatti fondamentale tenere sotto controllo la funzione respiratoria e quella cardiaca, così da prevenire eventuali trombosi e possibili disfunzioni intestinali e urinarie.

Continua a leggere su Today...