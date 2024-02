Sinner e la squadra di Davis al Quirinale dal Presidente Mattarella: "Un onore essere qui"

Un'altra giornata indimenticabile per il tennis italiano. Oggi, giovedì 1 febbraio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Jannik Sinner e la nazionale italiana che ha trionfato in Coppa Davis. Il campione altoatesino, reduce dalla prima vittoria nello Slam all'Australian Open, conquistato domenica 28 gennaio, ha regalato al Capo dello Stato una racchetta.

Mattarella, omaggiando Sinner per le recenti imprese, ha voluto dargli un consiglio. "Molti ora si aspettano tu vinca sempre, ma nessuno deve farti pressione", ha detto al ragazzo che, al termine della visita, ha detto: "Dal Presidente parole belle e semplici, un onore essere qui".

"Complimenti a Bolelli, ad Arnaldi, a Musetti, a Sonego, a Vavassori. Complimenti anche a Berrettini coinvolto anche se non poteva giocare in quei giorni. Complimenti al capitano Filippo Volandri, con un ruolo fondamentale prima e durante gli incontri. Prima nel suscitare quello straordinario e ammirevole spirito di squadra che si è visto in quei giorni, per la preparazione e le scelte. Durante per la capacità di trasmettere serenità e concentrazione anche nei momenti difficili", ha detto Mattarella, celebrando così i trionfi dell'Italtennis.