La fabbrica degli invisibili: perché non siamo pronti alla nuova ondata di sbarchi

Una mamma e un papà, con figli piccoli a seguito, accampati davanti alla questura di Roma. Sono nigeriani, hanno attraversato il deserto, gli orrori della Libia e il Mediterraneo: ora l'ostacolo si chiama burocrazia italiana. Vogliono indicazioni per non restare per strada: avrebbero diritto all'accoglienza, ma la risposta non arriva nemmeno dopo un giorno di attesa. Una storia comune, che ne ricorda altre. Quella di Eda, ad esempio. Eda è una donna sola: è scappata dall'Albania con i suoi tre figli da una situazione di violenza domestica molto pesante. Anche lei ha affrontato un intero inverno in fila davanti a un ufficio. Voleva essere accolta come rifugiata e poter lavorare. Le risposte sono arrivate solo a fine aprile: da quel momento ha dovuto aspettare due mesi per riempire un modello amministrativo. Sta ancora aspettando di sapere cosa succederà. Nell'Italia del 2023 l'unica destinazione che attende chi sbarca sulle nostre coste è spesso la strada. E lo è anche nel caso Khaled (nome di fantasia) che dopo essere stato accolto in una casa famiglia da minorenne è stato allontanato senza un posto dove andare al raggiungimento della maggiore età.

A tenere il filo di queste storie di ordinaria invisibilità ci sono, da anni, i volontari del Baobab Experience, associazione romana che si occupa di fare quello che lo stato non fa: fornire supporto ai disperati. "Sono tante le persone che dormono per strada - sottolinea Alice Basiglini, volontaria dell'associazione - l’accoglienza vera e propria viene ormai somministrata col contagocce, anche quando ci sono di mezzo nuclei familiari con bambini piccoli e spesso, quando le pratiche vengono accolte, le famiglie vengono smembrate. Fare richiesta di accoglienza è poi difficile per noi che parliamo italiano e conosciamo il diritto, figurarsi per chi è appena arrivato nel nostro Paese".

E quello che colpisce è la totale noncuranza di un problema che potrebbe presto diventare, con la nuova ondata di sbarchi, una vera e propria emergenza umanitaria e sociale: "L’ingresso in un centro di accoglienza presenta tempi molto lunghi, l’assegnazione è lenta - sottolinea Alice Basiglini - le persone passano mesi in una situazione di invisibilità: dopo la richiesta l’autorità dovrebbe convocare entro 72 ore il richiedente asilo, ma spesso e volentieri le attese arrivano anche a 2 o 3 mesi. E in caso venga approvata la procedura, l’identificazione di un posto letto non è immediata". Nel frattempo le persone dormono per strada o si arrangiano come possono nelle nostre città. "Possono passare anche 5 o 6 mesi: siamo di fronte a una palese negazione del diritto” aggiunge Basiglini. Storie di ordinaria follia amministrativa: ma non sono le uniche.

Se l'emergenza diventa normalità

Sono stati scaricati come pacchi postali nella piazza principale di Cornedo Vicentino, comune di poco più di 11mila abitanti in provincia di Vicenza. Protagonisti dell'italica commedia dell'assurdo tre migranti provenienti dalla Tunisia. Prelevati con un furgoncino in un centro di accoglienza di Mestre i tre non sapevano dove fossero finiti. Si sono seduti su una panchina fino a che il sindaco li ha notati per caso e ha capito che erano stati spediti lì dalla prefettura. Scene simili si sono ripetute, negli scorsi giorni, in molti comuni del vicentino e danno l'idea esatta del caos e dell'impreparazione che regola la gestione del flusso migratorio in Italia. Ed è un monito di quello che potrebbe aspettarci da qui a poco, con il numero degli sbarchi che è triplicato rispetto agli anni precedenti.

Del resto, da anni, la parola d'ordine è una sola: emergenza. All'aumentare del flusso migratorio proliferano i centri di accoglienza straordinaria (CAS). Si tratta di strutture sicuramente essenziali in un momento di boom di sbarchi come questo, ma il punto è che l'accoglienza straordinaria rimane ancora il fulcro del sistema di accoglienza italiano. Eppure non dovrebbe certo essere così, come ricorda Gianfranco Schiavone dell'associazione di studi giuridici sulla migrazione (Asgi): "La legge 142 del 2015 stabilisce che il sistema di accoglienza dovrebbe essere unico per richiedenti asilo e per titolari di protezione internazionale ed essere incardinato all’interno all’interno della rete Sprar (oggi rinominata Sai, ndr). Parliamo di una rete di comuni che attuava (e attua) un servizio di accoglienza diffusa con servizi di buona qualità. I centri di accoglienza straordinaria non si chiamano così per la situazione che viviamo, ma perché dovevano essere una sorta di 'toppa' in attesa che queste persone venissero inserite nel sistema dell’accoglienza diffusa sul territorio e integrati nel tessuto sociale". Le cose sono andate diversamente e oggi questi grandi centri sono diventati la norma.

Il mancato successo dell'accoglienza diffusa

Sul mancato successo dell'accoglienza diffusa incidono molti fattori, primo fra tutti l'aver predisposto questo sistema su base volontaria: sono i Comuni a dover accettare o promuovere la ricollocazione dei migranti. "Questo sistema di accoglienza non si è adeguato mentre l'immigrazione cresceva, mentre esplode il paradosso di piccoli paesi che hanno più posti di una grande città. Ad esempio - osserva Schiavone - il Veneto, vero e proprio traino economico del Paese, è una delle regioni che ha meno posti di accoglienza diffusa in Italia, siamo di gran lunga al di sotto del 10%".

Nonostante paradossi amministrativi e lunghi tempi burocratici, la rete Sprar resta però l'unico tentativo strutturale di puntare sull'integrazione e su una gestione più razionale di quello che è ormai un fenomeno strutturale. Oltre al vitto e all'alloggio, all'interno di questo sistema erano erogati (anche per i richiedenti asilo) servizi come la mediazione linguistica e culturale, percorsi di formazione professionale ed educativa, assistenza legale. Inoltre era prevista una sorta di assistenza diffusa sul territorio con lo sviluppo di esempi anche molto virtuosi. È ad esempio la storia di Malegno e di altri paesi della Val Camonica, dove l'accoglienza diffusa di migranti e richiedenti asilo si è trasformata in passato anche in una fonte di sviluppo economico e sociale in un'area soggetta ad un feroce spopolamento. Dall'esperienza è nato anche un libro. Ma le cose sono radicalmente cambiate con il governo gialloverde e ancor più ora con quello di Giorgia Meloni.

Le leggi e i decreti in(sicurezza) che producono invisibili

L'anno zero è il 2018. In quell'anno il governo gialloverde - con Salvini ministro dell'Interno - ha di fatto cancellato il sistema Sprar, che rimane ad appannaggio dei soli possessori di protezione internazionale (ma in forma residuale), e de-finanziato i progetti di integrazione. La discriminante per accedere a servizi essenziali come assistenza professionale, formativa o legale diventa da questo momento in poi l'aver ottenuto o meno lo status di rifugiato. Il modello torna ad essere quello della concentrazione, con i grandi centri di accoglienza che diventano una sorta di parcheggio per disperati. Spazi sovraffollati con persone che attendono fino a due anni per sapere cosa ne sarà del loro destino.

"Da quella data siamo entrati in uno stato di assoluto caos - sottolinea Schiavone - non solo l’aspirazione ad avere un sistema unico di accoglienza non si è mai realizzata, ma non c’è stata più nessuna programmazione, né gestione del flusso. Nel frattempo sono stati abbassati drasticamente i costi e gli standard nei grandi centri di accoglienza che sono diventati ormai sinonimi di degrado e abbandono".

E se nel 2020, con il decreto Lamorgese si prova a rimettere in piedi di fatto il sistema unico di accoglienza e integrazione, è di nuovo un governo di destra, quello di Giorgia Meloni, a porre la parola fine sui processi di integrazione. Il cosiddetto decreto Cutro del marzo 2023 infatti ha eliminato dai centri governativi di accoglienza i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio che rimangono ad appannaggio dei soli titolari di protezione internazionale. Oltre all’accoglienza materiale, dunque, rimangono attivi solo l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale.

"C’è la dichiarata volontà di creare caos e abbandono - denuncia Gianfranco Schiavone - siamo l'unico paese europeo a non insegnare la lingua. Già nel 2018, con l’abbassamento dei costi e degli standard, avevamo trasformato l'accoglienza in un parcheggio. Oggi si eliminano anche servizi che, all’interno di questi centri, sono fondamentali, come l'assistenza legale e psicologica. Sono diventati parcheggi e depositi umani". Ma non solo: sono diventati anche un buon business per chi sa fiutare il vento.

Il vero business dell'immigrazione i rischi sociali

Il modello è quello dell'economia di scala. L'impressione è che da anni si sia deciso di puntare su centri sovraffollati da dare in appalto a società e cooperative che riescono così a fare profitto su grandi numeri, scalzando di fatto Ong e associazioni con grande esperienza nella protezione umanitaria. È la denuncia di Gianfranco Schiavone: "Sono stati abbassati drasticamente i costi e gli standard nei Cas che sono diventati ormai sinonimi di degrado e abbandono. La contrazione dei costi ha fatto sì che tutte le associazioni italiane, come Caritas e Arci, che si occupano di accoglienza senza fini di lucro, si sono rifiutati di gestire centri di accoglienza che assomigliano a pollai". La denuncia è che fare accoglienza è diverso dal fare i guardiani e con i soldi stanziati quello che si può fare non è molto di più. "La risultante è che questi centri sono stati così gestiti da ditte, cooperative nate con scopo quasi esclusivamente speculativo. Il punto è: non guadagno quasi nulla, ma non fornisco quasi nulla" aggiunge Schiavone.

E che il settore sia, se non controllato adeguatamente, terreno fertile per speculazione e business poco onesti è purtroppo un dato di fatto. Del resto è emblematica la telefonata intercettata dagli inquirenti nel corso dell'inchiesta "Mafia Capitale", dove uno dei protagonisti dell'inchiesta, Salvatore Buzzi, rivelava a una collaboratrice: "Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno". Ma anche non addentrandoci in casi limite, è evidente la latitanza dello Stato.

"Spesso questi centri sono in condizioni di sovraffollamento e in condizioni igieniche così precarie e fatiscenti che le persone preferiscono spesso prendere una tenda e andare a dormire fuori. Anche perché ormai sono solo dormitori privi di qualunque servizio alla persona" ci racconta ancora Alice Basiglini volontaria dell'associazione Baobab.

E quello che non si sottolinea mai abbastanza sono i costi, anche in termini sociali di questa situazione, come sottolinea il giurista di Asgi Schiavone: "Queste persone aspettano nel vuoto più assoluto per un periodo molto lungo: pensiamo alle ripercussioni sulle persone, ma anche sui territori che li ospitano: a chi conviene avere centinaia e centinaia di persone chiuse in un centro che aspettano il rancio con un guardiano alla porta?". Di certo l'invisibilità e la mancanza di prospettiva sono le condizioni ideali per essere sfruttati o essere arruolati dalla criminalità organizzata. Un'equazione che nessun decreto sicurezza potrà mai smentire.

Continua a leggere su Today.it