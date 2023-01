Il sit-in a San Pietro con la fascetta di Emanuela Orlandi: "Il silenzio li ha resi complici"

In tanti sono scesi in piazza, a pochi passi dalla basilica di San Pietro, per chiedere la verità

Pochi metri da via della Conciliazione, che porta alla basilica di San Pietro. Il simbolo della Chiesa e del Vaticano per come lo conosciamo oggi. In moltissimi i cittadini anche giovanissimi che sono scesi in strada assieme a Pietro Orlandi per chiedere la verità per Emanuela Orlandi, la 15 enne scomparsa il 22 giugno 1983 a soli 15 anni.

Con la riapertura del caso da parte del Vaticano c'è chi spera si possa fare luce su questa vicenda, dopo quasi 40 anni. Nel video le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela e dell'avvocato Laura Sgro.