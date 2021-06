Perché molti siti internet oggi non vanno

Molti siti internet oggi martedì 8 giugno hanno smesso di funzionare o meglio risultano irraggiungibili. Da Amazon a molti quotidiani italiani (Corriere della sera e Gazzetta) e stranieri (New York Times, Cnn, The Guardian solo per citarne alcuni), così come importanti fornitori di servizi web come Spotify, Twitch, PayPal e siti governativi come la Casa Bianca o quello del governo britannico.

I codici di errore sono generalmente "Error 503 Service Unavailable" o "Connection Failure". A quanto pare la causa del problema è un disservizio di Fastly, una delle più grandi CDN al mondo - un servizio di rete che veicola la fornitura di pagine web - che gestisce la cache dei siti. In pratica Fastly riesce a fornire contenuti a milioni di utenti contemporaneamente perché invece di ospitare tutti i contenuti del sito Web su un singolo server in un'unica posizione, Fastly inserisce l'infrastruttura cloud in dozzine di posizioni per consentire alle persone di scaricare da un server più vicino a loro.

Fastly ha confermato che ci sono dei guasti praticamente in tutto il mondo: il problema sarebbe iniziato alle 11:59 ora italiana poi intorno alle 12:50 sarebbe stato identificato. E potrebbe non trattarsi di un attacco hacker come paventanto inizialmente. Come spiegano gli esperti informatici contattati da Today.it è ancora presto per definire se si tratta di un problema della infrastruttura o se si tratta di un attacco hacker e il fatto che sia un problema che interessa una larga fetta di internet potrebbe far prevalere la prima ipotesi.

Dai primi resoconti, il malfunzionamento su larga scala ha avuto inizio dopo un guasto tecnico. Nel frattempo alcuni siti che erano risultati irraggiungibili, come la Bbc e il Guardian, sono tornati online passando a un altro Cdn.

La crescente centralizzazione dei principali servizi alla base delle infrastrutture di rete e dei siti internet negli ultimi mesi e anni ha dato più di qualche problema, sollevando diversi interrogativi sul futuro della rete.