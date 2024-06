La "skin care" è diventata un'ossessione: tutte le bufale, dalle creme inutili alle pietre per il viso

Beauty routine, night routine, skin care, morning routine. Sono una serie di espressioni che sono diventate di uso quotidiano negli ultimi anni, come passaggi obbligati che devono scandire le nostre giornate se vogliamo avere una pelle sana. Quella della "skin care", un tempo volgarmente chiamata "cura della pelle", è diventata infatti una vera e propria ossessione sui social media, con la complicità delle beauty influencer chiamate a sponsorizzare creme, sieri e innumerevoli prodotti. E col risultato di innumerevoli nuovi "falsi miti" che si muovono online, all'interno di un settore particolarmente prospero in Italia: secondo l'ultimo rapporto di Cosmetica Italia, l'Associazione nazionale delle imprese cosmetiche, i prodotti per il viso occupano infatti la porzione maggiore nel mercato della cosmesi. Ma come riconoscere le bufale? Per fare chiarezza ne abbiamo parlato con Beatrice Mautino, biotecnologa e autrice del libro "La scienza dei cosmetici" e Alessandra Vasselli, cosmetologa e membro del consiglio direttivo dell’associazione Aideco - Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia.

Bambini in profumeria. È la cosmeticoressia

Certo, la cosmesi è da sempre un settore rispetto al quale stare in allerta in merito alle "trappole" del marketing, ma di recente le leggende metropolitane si sono moltiplicate. E, soprattutto, hanno raggiunto clienti sempre più giovani e dunque più vulnerabili, persino pre adolescenti, già soprannominati "Sephora Kids", tanto che qualcuno ha già coniato il termine di "Cosmeticoressia". La moneta di scambio è sempre quella, incredibilmente funzionale sui social: l'immedesimazione. "Un tempo le pubblicità dei cosmetici erano fatte da modelle e attrici famosissime, modelli spesso irraggiungibili rispetto ai quali percepivamo una distanza, oggi invece gli influencer, che sono molto più simili a noi, hanno accorciato queste distanze" spiega Mautino. "Se tu vedi una persona come te che nel suo bagno usa determinati prodotti, sei più portato a fidarti. Ovviamente le aziende hanno imparato a sfruttare questa dinamica". Per averne conferma, vi basterà entrare in qualsiasi profumeria di sabato pomeriggio, oppure dare un'occhiata a questo studio, che certifica proprio l'abbassamento d'età di accesso ai cosmetici.

Le ventenni usano creme anti rughe, ma non serve a niente

Partiamo dal primo grande equivoco, quello sui prodotti anti età. Un tempo questi trattamenti erano considerati una attività da prendere in considerazione solo dopo aver superato i trent'anni, oggi invece agli appartenenti alle generazioni Alpha e Zeta viene introdotta l'idea che iniziarli precocemente può funzionare in modo preventivo per le rughe del futuro. Ma non è così. "Tutte le azioni sono temporanee, e dunque capaci di durare per un limite di tempo che va da qualche ora a due giorni" spiega Mautino. "È un messaggio difficilissimo da far passare, perché a questo punto le ventenni potrebbero chiedersi qual è allora l'obiettivo di tutto questo lavoro. E la risposta è che non c'è. Non esistono azioni che possono lavorare con un anticipo di anni, fatta eccezione per la crema solare". A tal proposito, la dottoressa Vasselli approfondisce: "I trattamenti antietà non possono avere efficacia “anti-età” su una pelle che non presenta i segni del passare del tempo come rughe sottili o profonde, macchie, pelle spenta e inspessita. Allo stesso modo, per ovvietà, neanche un’azione preventiva".

L'unico prodotto che può funzionare da trattamento preventivo è, dunque, la crema solare. "Questo perché un’esposizione eccessiva e non protetta può favorire la comparsa precoce di macchie, rughe e, nei casi peggiori, patologie della pelle in età più adulta" prosegue Vasselli. "Come se la pelle avesse una memoria, i danni del sole preso in giovane età non li dimentica…".

Ma l'uso di prodotti sbagliati sulla pelle adolescente, quali effetti può avere? "Bisogna sempre usare prodotti adatti alla propria tipologia cutanea, ovvero nel caso specifico non solo alla propria età, ma anche selezionarli in base a parametri individuali (dal fototipo, alla pelle grassa/secca, etc.)" risponde la dottoressa. "Altrimenti si può incorrere in fastidi come secchezza cutanea, eccesso di sebo, insorgenza dell’acne, follicoliti, prurito, odore fuori controllo...e via dicendo". Quello che conta insomma è ascoltare sempre le esigenze della pelle. Motivo per cui non c'è un'età precisa in cui cominciare a fare skin care. La skin care serve infatti "in tutte le età e in nessuna", spiega Mautino. "Nel senso che, se tu hai una pelle che si arrangia da sola - e che quindi non è unta né secca - ovvero la classica pelle normale che sta bene da sola e appare sana, non hai grosse esigenze: ti devi lavare e finisce lì. Se invece hai un problema di qualche tipo, come nella maggior parte dei casi, allora puoi intervenire. Se ad esempio hai la pelle grassa, devi usare prodotti che assorbano il sebo e puliscano bene i pori, ma questo a qualsiasi età, che tu abbia 16 anni o 50. Poi è chiaro che in adolescenza sei più portato ad avere i brufoli per via degli ormoni e che dopo i cinquant'anni hai la pelle più secca".

Attenzione ai retinodi (e non solo)

Andando più nel profondo, tra i trend più diffusi su TikTok nel 2023 c'è stato il retinolo, come dimostrato da questo studio. Ebbene proprio i retinoidi utilizzabili ai fini cosmetici sono, tra gli altri, un esempio di ingredienti che vanno utilizzati con maggior attenzione. "Oltre ai derivati della vitamina A, appunto i retinoidi, altri ingredienti a cui fare attenzione sono gli agenti esfolianti chimici, oltretutto molto in voga sui social negli ultimi tempi. Sono generalmente i cosiddetti “acidi derivati dalla frutta”, come l’acido glicolico o l’acido mandelico o anche l’acido salicilico (un beta idrossiacido, a differenza dei primi che sono alfa) in genere utilizzati per le pelli più ispessite, sebacee e tendenti all’insorgenza dell’acne. Ovviamente la percentuale di utilizzo nel prodotto cosmetico finito fa la differenza”.

No, i prodotti coreani non sono migliori

Passiamo poi alla seconda macro tendenza della skin care su TikTok, ovvero la "skin care coreana". Chiunque frequenti la piattaforma cinese si sarà infatti accorto che da qualche tempo molte influencer, compresa la famosa Valentina Ferragni, organizzano viaggi in Corea alla ricerca del prodotto giusto. La routine in questo caso prevede ben dieci prodotti da usare. Ogni giorno. Ma è davvero un metodo più efficace? "È un approccio alla cosmesi che definisco 'medicalizzato', con protocolli dettagliati e prodotti da usare in un certo ordine" dice Mautino. "Proprio la precisione con cui il tutto è definito ti dà l'idea che l'efficacia sia maggiore". E l'efficacia è effettivamente maggiore? "La risposta è semplice: no", risponde secca Mautino. E la dottoressa Vasselli aggiunge: "Questa modalità di trattamento cosmetico è molto orientale e la loro pelle è anche molto diversa da quella occidentale… Ad esempio per ovvi motivi, la doppia detersione non è necessariamente è adatta a tutti…".

Il potente marketing della skin care coreana

Ma allora perché la skin care made in Corea è diventata così pervasiva? Lo spiega bene Mautino. "Come prima cosa i coreani sono stati i primi a fare prodotti belli da vedere e divertenti da comprare" sottolinea. "Noi abbiamo prodotti neutri, bianchi, loro invece si divertono con i colori. Sono stati inoltre i primi a capire questo concetto della 'medicalizzazione': quando acquisti un prodotto, ti sembra di comprare un medicinale e ti dà l'idea che funzioni di più. La differenza di quei prodotti - e parlo di quelli di fascia un po' alta - è che si concentrano molto sui problemi specifici della pelle e dunque è più facile comprenderne l'uso". In Corea hanno facilitato la scelta? Domando. Mautino risponde: "Sì, ma hanno anche creato un bisogno". Ovvero: "Alla fine anche chi non ha bisogno di prodotti di specifici, pensa di averne". C'è poi un ultimo aspetto. "Hanno capito prima di noi che la skincare poteva essere anche una cosa da maschi, per cui fanno anche prodotti neutri da un punto di vista di genere".

In ogni caso entrambe le esperte sottolineano che non ci sono particolari pericoli a comprare prodotti all'estero. "La normativa coreana sui cosmetici è in linea con quella europea" dichiara la dottoressa Vasselli.

L'acido ialuronico non penetra. Come riconoscere le trappole del marketing

Ponendoci dunque l'obiettivo di diventare consumatori consapevoli, quali domande dobbiamo farci prima di acquistare un prodotto? La risposta è estremamente significativa nella sua semplicità. "Devo partire dall'osservazione della mia pelle, quindi devo chiedermi di che cosa ho davvero bisogno", spiega Mautino. Ovvero: non dobbiamo andare per passaparola. "Il secondo passaggio fondamentale è poi imparare il linguaggio delle aziende. Certe formule usate dal marketing non sono infatti da prendere alla lettera, bensì da interpretare, perché le aziende si rifanno proprio a quella che è la nostra percezione. La comunicazione della cosmesi si rivolge a noi come se avessimo sempre un problema da risolvere. La nostra pelle, ad esempio, è sempre grassa, secca oppure mista: non è mai normale. La verità è che invece la nostra pelle cambia più volte nel corso della vita, per via del clima, degli ormoni, delle stagioni". Il maketing gioca insomma sull'equivoco, laddove può.

Esempio illustre di una comunicazione equivoca è il modo in cui viene raccontato l'acido ialuronico. "Nelle pubblicità l'acido ialuronico viene raccontato come un ingrediente che 'penetra in profondità e rimpolpa le rughe'", continua Mautino. "L'analogia non dichiarata è quella con i filler ma, chimicamente parlando, è un grosso polimero. La sua struttura molecolare lo rende una spugna efficientissima, capace quindi di trattenere molta acqua sulla superficie della pelle e di renderla idratata, ma è una molecola enorme, che quindi non riesce a superare lo stato corneo. Insomma svolge benissimo la sua azione ma non penetra, bensì agisce dall'esterno". Come schivare dunque gli equivoci? "L'unica strategia è provare, provare, provare" risponde Mautino. "E questo perché quello che fa la differenza non è l'ingrediente in sé ma la ricetta con cui è incluso nel cosmetico".

Le creme contorno occhi (e altri falsi miti)

Chiudiamo poi con una carrellata di falsi miti generali rispetto elencati dalla dottoressa Vasselli. "Ce ne sono tantissimi", assicura. "A partire dalla convinzione che le occhiaie congenite di color blu-violaceo possono essere eliminate con l’applicazione di un prodotto contorno occhi, oppure che una pelle grassa è ben idratata e non ha bisogno di una crema idratante". O ancora: "Il dentifricio secca i brufoli, la protezione solare non serve nelle giornate nuvolose, la protezione solare ostacola la produzione di vitamina D, la pelle si abitua a “quel cosmetico”, gli ingredienti naturali rendono il cosmetico più “sicuro” e molti, molti altri ancora".

Le pietre per il viso non servono a niente. Gli integratori via bocca? Controversi

Volendo saltare a piè pari la follia delle pietre da passarsi sul viso - la Gua Sha e il Rullo di Giada - la cui efficacia non è ovviamente stata dimostrata in alcun modo, l'ultima precisazione riguarda gli integratori per la pelle da assumere via bocca. Ce ne sono diversi in commercio, di ogni forma e colore, e spesso vengono venduti sotto forma di coloratissime caramelle che ne invogliano l'acquisto. Anche in questo caso però "l'argomento è ancora controverso" spiega Vasselli. "Attualmente sono presenti sul mercato e largamente pubblicizzati soprattutto gli integratori di collagene. Dagli studi scientifici risulta che l’integrazione alimentare di collagene riesce a migliorare importanti qualità cutanee, come elasticità e idratazione. Questa via del “beauty” può essere pertanto considerata interessante nell’ottica di un healthy aging globale. Tuttavia, le affermazioni e i claims presenti in comunicazione spesso superano qualsiasi prova attualmente supportata dalla letteratura".