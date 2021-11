Anche la Slovacchia in lockdown: "Stiamo perdendo la lotta al covid"

La quarta ondata Covid sta investendo l'Europa costringendo i paesi membri ad applicare nuove misure restrittive e nuovi lockdown. Dopo l'Austria potrebbe essere la volta della Slovacchia, colpita da 10.315 nuovi contagi e 71 morti, secondo quanto comunicato dal Centro nazionale di informazione sanitaria (Nczi).

Il governo slovacco è pronto a varare nuove misure contro il Coronavirus per decongestionare gli ospedali e promuovere la vaccinazione. I partiti di governo, avrebbero già raggiunto un accordo preliminare sulle misure, ma non si sa ancora ufficialmebnte se tra queste ci sarà un nuovo lockdown oppure se si opterà solo per un inasprimento delle regole attualmente in vigore.

Slovacchia, Zuzana Caputova: "Abbiamo bisogno di un lockdown"

"Abbiamo bisogno di un lockdown", ha dichiarato la Presidente della Repubblica Slovacca Zuzana Caputova, aggiungendo: "Stiamo perdendo la lotta al covid, siamo i peggiori nel mondo in termini di nuovi contagiati per un milione di abitanti. Dobbiamo limitare la mobilità, abbiamo bisogno di un lockdown. Tale misura, raccomandata dagli esperti, deve colpire tutti", ha detto la Caputova dopo una visita ad un ospedale di Bratislava.