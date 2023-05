Smart working: cosa cambia tra un mese e mezzo in concreto

Terminata l'emergenza Covid sono scomparsi via via tutti, o quasi, i provvedimenti che erano stati presi di conseguenza. Isolamento, tamponi, mascherine: sono cambiate le regole un po' per tutto. Anche lo smart working si è progressivamente ridotto e adesso c'è una nuova data "x" in cui cambia ancora. Il prossimo 30 giugno, in assenza di interventi del governo, scade il diritto per i fragili (sia nel pubblico sia nel privato) e per i genitori con figli sotto i 14 anni (solo nel privato) a lavorare secondo la modalità dello smart working.

Il realtà lo smart working doveva "scadere" prima e la proroga fino a giugno è arrivata a marzo con un emendamento al dl Milleproroghe e sono stati stanziati 16 milioni di euro per finanziare la misura. Adesso il ministro del Lavoro Calderone potrebbe intervenire ancora, ma è solo un'ipotesi.

Guardiamo i fatti. Il 30 giugno scade la proroga. Cosa significa? Allo stato attuale - senza cioè un nuovo intervento governativo - dal prossimo 1° luglio, anche i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14 devono tornare a lavorare in presenza. Non hanno più diritto per legge a restare in smart working.Questo a meno che, le aziende non abbiamo previsto diversamente con la contrattazione collettiva. Cioè: la legge dice che tutti devono tornare in presenza ma lascia la possibilità alle singole aziende di accordarsi diversamente con i lavoratori. C'è chi, per esempio, concede un numero fisso di giorni di lavoro da remoto a settimana o al mese.

Secondo l’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, i lavoratori da remoto oggi sono circa 3,6 milioni, quasi 500mila in meno rispetto al 2021. In piena pandemia erano 7 milioni, un terzo della totalità dei lavoratori dipendenti, mentre adesso rappresentano appena il 14,9% (dati Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche).

Resta comunque assicurata la "protezione" data ai lavoratori dalla legge 81 del 2017 e dal decreto legislativo 105 del 2022 secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere "priorità" alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano caregivers. Se queste categorie di lavoratori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro. Si usa il termine "priorità". Cioè se più lavoratori chiedono l'agevolazione e si deve scegliere a chi concederla, le richieste di chi rientra nelle categorie "protette" hanno più peso.