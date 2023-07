La difficile proroga dopo l'sms che cancella il reddito di cittadinanza

Circa 170mila famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza hanno ricevuto via sms la notizia della sospensione dell'assegno. La provincia di Napoli è quella con il maggior numero di cittadini coinvolti (21.507) ma anche nella sola Milano sono oltre 3mila le famiglie che sono state invitate a un controllo dei servizi sociali. Un caos certo annunciato scattato dopo il settimo bonifico del 2023: con l'assegno di luglio è infatti finito il periodo di tolleranza decretato dal governo Meloni che ha riformato il reddito di cittadinanza nei fatti cancellandolo per i cosiddetti "occupabili". Sono pertanto centinaia le famiglie che si stanno rivolgendo in comuni e municipalità per assolvere quella che appare una richiesta espressa nell'sms inviato dall'Inps in cui si fa cenno ad una "eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali".

Nella realtà la valutazione delle delicate situazioni familiari sarebbe dovuta partire già nei mesi scorsi da parte degli impiegati comunali ma è palese che non tutto sia andato come previsto e si contino ora molti ritardi e disservizi. "Gli sms stanno arrivando a persone che gli assistenti sociali hanno già incontrato e valutato occupabili, creando così una situazione di confusione negli uffici che sono stati letteralmente assaliti da chiamate e mail con richieste di chiarimenti" denuncia l'assessore al Welfare del Comune di Milano Lamberto Bertolè.

Sospensione Rdc, la difficile prospettiva della proroga

Reddito di cittadinanza sospeso dal primo agosto per centinaia di migliaia di beneficiari, come previsto dal decreto lavoro, convertito in legge poche settimane fa. "L'unica speranza per migliaia di famiglie in povertà rimane l'essere prese in carico dai servizi sociali comunali" sottolinea in una nota il sindacato Cgil sostenendo la necessità di "prorogare il termine di 7 mesi per la sospensione del Reddito e dare modo alla popolazione in condizione di bisogno di essere presa in carico dai servizi comunali. Abbiamo bisogno di procrastinare i termini, così assurdi, assumere rapidamente il personale a tempo indeterminato necessario ed assicurare e garantire la formazione necessaria per dare le risposte necessarie ad un problema così grave come la povertà".

Toccherà infatti agli assistenti sociali e alla fragile rete dei servizi comunali confrontarsi con il disagio e la disperazione di molte persone che perdono l'unico reddito. Una rete debole soprattutto al Sud dove ci sono la maggioranza dei percettori del Rdc: migliaia di domande davanti a poche unità di assistenti sociali e allo scarso personale dei servizi, a volte precario.

In pratica le persone arrivate alla settima mensilità per il 2023 del Reddito di cittadinanza devono:

o passare nella platea degli occupabili e a settembre percepire il Supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro mensili;

o essere sottoposti alla tutela dei servizi sociali e continuare a percepire RdC fino al 31 dicembre 2023 recuperando eventuali arretrati maturati durante la sospensione. Dal 1° gennaio 2024 le famiglie "non occupabili" poi riceveranno il nuovo assegno di inclusione, con importi non inferiori a 480 euro mensili, sempre erogati dall'Inps.

La scadenza di luglio non vale invece per chi non ha usufruito delle sette mensilità di reddito previste per il 2023, e per i percettori che entro il 31 luglio hanno ottenuto la proroga dopo i primi 18 mesi. Per loro sarà possibile ripresentare la richiesta dopo un mese di pausa dell'erogazione, rimanendo sempre sotto la soglia delle sette mensilità disponibili.