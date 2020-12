Snai down per un attacco hacker: "Escludiamo la violazione dei conti correnti"

Sito e app non funzionano da domenica mattina: dopo 24 ore la società ammette di essere sotto attacco informatico

Snai, sito e app in down per un attacco hacker: è la stessa società ad annunciare ai propri utenti il motivo del problema che ha reso irraggiungibile il sito e l'applicazione della popolare agenzia di scommesse dalle 7 di domenica mattina.

Nessuna possibilità, dunque, di scommettere e giocare online. Anche perché, se si prova ad accedere al portale da pagine diverse dall’homepage, a comparire sullo schermo è l’errore "404 Not Found", che sta a significare che il browser è riuscito a connettersi con successo al server del sito, ma quest’ultimo non è stato in grado di trovare la risorsa richiesta.

Sul sito della società solo alle 18 di lunedì 28 dicembre è apparso il chiarimento che ha svelato la natura dei problemi: un attacco informatico che ha causato il mal funzionamento del sito snai.it e delle app di gioco.

Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare i servizi online: a questo link tutte le informazioni aggiornate sul disservizio. Ci scusiamo per il disagio.https://t.co/LxMC7gQBqJ — SNAI (@SNAI_Official) December 28, 2020

"La società ha escluso l'ipotesi di una intrusione nei conti di gioco nonchè l'estrazione di dati. "Si rassicurano, quindi, gli utenti in merito ai propri conti che non subiranno nessuna modifica o perdita" conferma l'azienda.