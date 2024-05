Allarme "Sniffy", polvere bianca (legale) che sembra cocaina e spopola tra i giovani: di cosa si tratta

"Una polvere bianca inalata dal naso? Anche se può evocare un piacere proibito, è assolutamente legale", si legge sul sito web del marchio Sniffy. Il prodotto strizza l'occhio in modo poco subliminale alla cocaina: se il nome non bastasse, Sniffy si vende al grammo e si assume con una pipetta direttamente dalla narice.

Caffeina e taurina: la polvere ha proprietà eccitanti e gli influencer la consigliano per fare i compiti

Ma di che tipo di sostanza parliamo, esattamente? La polvere aromatizzata alla frutta è teoricamente vietata ai minori di 18 anni, ma sulla confezione viene commercializzata come semplice complemento alimentare. Tra gli ingredienti principali troviamo caffeina, taurina e creatina, oltre ad arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina. "Una polvere energizzante", la definisce la Highway, la sigla che la commercializza. "Gli effetti sono immediati" e durano tra i 20 e i 30 minuti, si legge ancora sul sito.

Non a caso spuntano già i primi giovanissimi influencer che la consigliano prima di fare i compiti. Ma l'idea dietro la Sniffy è quella di venderla come perfetto prodotto da festa, proprio come la cocaina, ma legale. La polvere era già distribuita in Austria, Germania e Svizzera e da qualche settimana è approdata anche in Francia.

Il governo ha già lanciato l'allarme e si è detto pronto a vietarla. "Spazzatura", l'ha definita il ministro della Salute, Frédéric Valletoux: "È una corsa continua tra i quasi venditori di morte, la legge deve sempre correre dietro a chi ha sempre simpatiche idee per i nostri giovani", ha affermato.

La messa al bando del nuovo trend avrà inevitabilmente tempi non brevi, perciò per il momento sono i tabaccai stessi a schierarsi dalla parte del governo rifiutandosi di venderla, ma per altri com'è ovvio prevale l'interesse commerciale, e la Sniffy può, peraltro, essere acquistata direttamente online con qualche centesimo di sconto. La richiesta è in crescita e la sua penetrazione del mercato non è che agli inizi.