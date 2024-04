Soda caustica nel latte avariato per correggerne il gusto: maxi-sequestro al noto marchio caseario

Latte avariato "corretto" con soda caustica e acqua ossigenata, in grado di mascherarne l'acidità. Un "complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva a coprire e correggere il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione", scrivono i carabinieri in una nota, è stato scoperto dalla procura di Pesaro Urbino ed ha portato al sequestro di ben 90 tonnellate di latte e di 110 di formaggi adulterati, per un valore complessivo di oltre 800mila euro.

I prodotti caseari erano prodotti nel caseificio di Fattorie Marchigiane, parte del noto gruppo "Tre Valli Cooperlat".

Sostanze adulteranti per coprire il cattivo stato di conservazione

I controlli sono scattati a seguito delle indagini dirette dalla procura di Pesaro a carico di 10 persone e 3 società. Nel corso del blitz, effettuato a Colli al Metauro dai carabinieri insieme a più di 60 ufficiali di polizia giudiziaria, sono stati sequestrati interi vani di conservazione, celle frigo e prodotti scaduti.

I pm, che ipotizzano il reato di frode alimentare, ritengono che nel circuito produttivo del latte e dei derivati venissero immesse regolarmente delle sostanze adulteranti (come soda e acqua ossigenata) in grado di "mascherare" il cattivo stato di conservazione dei prodotti e poterli così immettere nel circuito della grande distribuzione e della vendita al dettaglio.

Fattorie Marchigiane si è detta a disposizione, mentre sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Ringrazio il nostro Ispettorato centrale per i controlli serrati portati avanti ogni giorno sul nostro territorio, a difesa dei produttori e delle persone che acquistano".

"Insieme ai Nas dei Carabinieri, ha contribuito a portare a segno un’importante operazione, nel solco dell’impegno contro ogni tipo di contraffazione e di inganno sui prodotti agroalimentari italiani. Qualità, benessere e sicurezza sono elementi di forza del Made in Italy".