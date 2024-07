Con 500 euro ho ordinato banconote per 7mila euro, ma sono tutte false

Un tempo i falsari erano veri e propri 'artisti' del crimine: serviva una tipografia e qualcuno che fosse in grado di utilizzarla. Un po' come Totò nei panni di un portiere che inizia a stampare, con due amici, banconote false nel film "La banda degli onesti". Oggi ci restano solo i falsari da divano che adescano i clienti su internet.

I nuovi falsari e le banconote vendute in chat

Ci siamo 'infiltrati' nei gruppi Telegram che pubblicizzano la vendita di banconote false per capire i meccanismi di funzionamento di questi traffici illeciti. Bastano 500 euro per acquistarne settemila, ma se investissi duemila euro promettono banconote per un valore di trentacinque mila, e cinquemila potrei averne cinquantamila. Ma sono tutte banconote false. Anche per le carte clonate, basterebbe chiedere: sono disponibili con tariffe e listini prezzi a parte.

Chi produce i soldi falsi ci rassicura anche sulla qualità della merce. Secondo quanto promesso dal falsario le banconote dovrebbero superare i test della luce Uv. Nello stesso canale, al quale sono iscritte più di 2 mila persone, sono stati postati video che proverebbero il superamento del test della penna, uno dei metodi utilizzati per verificare l'autenticità delle banconote. Ma cosa serve per produrre i soldi falsificati? Gli elementi base sono una piccola macchina tipografica, la carta patinata, la carta olografica e l'inchiostro. Tutto il materiale è ordinabile tramite siti internet.

I clienti sono centinaia se non migliaia, come mostrato da recenti indagini portate avanti dalla sezione cripto valute del comando anti falsificazione monetaria dei carabinieri e le spedizioni non vengono effettuate solo in Italia, ma anche in alcuni Paesi all'estero. Un 28enne di Casarano, in provincia di Lecce, è stato arrestato dai carabinieri che hanno scoperto in casa sua una vera e propria stamperia clandestina: dal dicembre del 2022 allo scorso maggio, avrebbe effettuato almeno 163 spedizioni di plichi contenenti mazzette con banconote false di tagli di 5, 10, 20, 50, 100 euro, utilizzando anche le etichette generate da un noto sito internet per la vendita di abiti di seconda mano da apporre sulle buste da spedire, così da evitare i controlli.