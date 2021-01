In Lombardia i medici di famiglia potranno vaccinare i loro pazienti contro il coronavirus, dopo un accordo arrivato nella mattinata di venerdì 8 gennaio. Tra i punti chiave del piano c’è anche la possibilità di procedere con le immunizzazioni non necessariamente negli studi medici ma anche e soprattutto nelle strutture esterne, in collaborazione con gli enti locali, l'Ats (Azienda di tutela della salute) e le cooperative di medicina generale.

I soldi ai medici di famiglia che faranno più vaccini in Lombardia

È previsto anche un sistema di premi che scatteranno al raggiungimento di obiettivi di copertura. "Noi medici di famiglia siamo pronti a fare la nostra parte per vaccinare contro Covid-19 la popolazione lombarda”, si legge in una nota. Ora l’accordo, siglato tra la regione e le rappresentanze sindacali dovrà essere declinato nelle varie Ats e con l'arrivo del vaccino Moderna si potrà partire. La prospettiva definita sulla base degli obiettivi individuati dalla regione è che "di circa 18 milioni di dosi da somministrare entro fine ottobre, 4-5 milioni potranno essere somministrate dai medici di famiglia”.

"Quando parliamo di 5 milioni di somministrazioni a carico della medicina di famiglia -puntualizza Paola Pedrini, segretario lombardo di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) - ci riferiamo alle dosi, non alle persone. Nel senso che per vaccinare un singolo sono previste come noto due iniezioni a distanza di qualche settimana". Nei prossimi giorni verranno definiti gli obiettivi e le tempistiche ed è stato stabilito che ci saranno incontri a livello locale anche quindicinali per stabilire il planning vaccinale.

I numeri sul vaccino in Lombardia

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale in Lombardia: in totale sono state iniettate 34.465 dosi (su 153.720 disponibili), stando a quanto è possibile verificare sul sito apposito creato dal ministero della Salute (i dati sono aggiornati alle 10:06 di venerdì 8 gennaio). Tra i vaccinati 22.619 sono donne e 11.846 uomini. La fascia d'età maggiormente coperta è quella tra i 50 e i 59 anni. Sui 34.465 vaccinati, ben 29.709 sono operatori sanitari, che in effetti - insieme agli ospiti delle Rsa - saranno i primi a ricevere le dosi, almeno fino a fine febbraio. Soltanto dopo sarà la volta degli over 80 e dei malati cronici e, a seguire, degli over 60.

Le notizie di oggi sul vaccino