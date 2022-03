L'Ucraina deve arrendersi? È giusto inviare armi? Cosa pensano gli italiani

Cosa pensano gli italiani della guerra in Russia? Abbiamo provato a mettere in ordine le indicazioni emerse dalle ultime rilevazioni degli istituti di sondaggistica per cercare di capire qual è il sentimento nel Paese. Iniziamo dal sondaggio realizzato da Emg per "Agorà", su Rai3. Il primo dato interessante è che la maggioranza degli intervistati, pari al 55% del campione, è contrario all'invio di armi all'Ucraina, contro un 33% di favorevoli (il 12% non ha risposto alla domanda). Quasi 7 intervistati su 10 (il 69%) si sono detti però d'accordo con le sanzioni alla Russia, un dato in aumento di 4 punti rispetto alla settimana scorsa, mentre sul punto i contrari sono il 18%. Il 62% del campione inoltre si è espresso in maniera contraria ad un intervento della Nato al fianco dell'Ucraina, solo il 23% si è detto favorevole.

Il sondaggio Ipsos per Di Martedì: la Russia è un invasore?

Passiamo al sondaggio realizzato da Ipsos per "DiMartedì", il talk condotto da Giovanni Floris su La7. Cosa succederà nelle prossime settimane? Il 48% del campione si è detto convinto che la Russia alla fine vincerà, ma non potrà continuerà la propria politica attuale perché resterà isolata ed indebolita economicamente; un altro 10% ritiene che oltre a vincere sul campo Mosca continuerà la propria politica a tutela dei propri interessi. Il 13% è invece dell'opinione che la Russia dovrà accettare la resa, mentre 10 italiani su 100 ritengono che il conflitto diventerà mondiale (il 19% non si esprime).

Un'altra domanda posta agli intervistati è la seguente: quale di queste due opinioni sulla guerra tra Russia e Ucraina condivide maggiormente? Il 63% si è detto d'accordo sul fatto che la Russia sia un Paese invasore e che questa guerra sia una battaglia di libertà per tutti gli europei. Un altro 26% la pensa quasi all'opposto: per un italiano su quattro Mosca sta infatti tutelando i propri interessi e "si difende dall'espansione verso Est della Nato" (l'11% non ha risposto). L'opinione sull'operato di Mario Draghi è in chiaroscuro: se per il 48% del campione il premier si sta muovendo al meglio, date le sue reali possibilità, per un altro 40% "ha un ruolo troppo marginale e dovrebbe fare di più" (il 12% non sa).

Il sondaggio di Euromedia: l'Ucraina dovrebbe resistere all'aggressione russa?

Interessanti anche i risultati di un sondaggio realizzato da Euromedia Research e pubblicato l'altro ieri su "La Stampa". Il testo di una delle domande poste agli intervistati è il seguente: "Premesso che tutti vogliamo la fine del conflitto e il ritorno ad una situazione di pace, ma visto quello che sta accadendo…Lei vuole che l'Ucraina resista di fronte all'aggressione russa?". Il 20,2% del campione ha riposto "Sì, anche a costo di pagare a tempo indeterminato più denaro per benzina, gas, luce", un altro 10,2% ha risposto di sì, "anche a costo di vedere il conflitto allargato ad altre nazioni". Il 6,4% degli intervistati ritiene che l'Ucraina debba resistere a tutti i costi, "anche quello di un rischio nucleare". Quasi 4 persone su 10 pensano (il 38,2% del campione) pensano invece che per l'Ucraina sarebbe meglio arrendersi subito "che prolungare l'agonia e rischiare conseguenze peggiori anche per noi".

Quanto all'accoglienza dei profughi, il 58,2 si dice favorevole a ospitare i cittadini ucraini che scappano dalla guerra e inserirli nella nostra società, ma c'è anche un 24,2% che è fermamente contrario, mentre è alta la percentuale di chi non sa o non risponde (il 17,2%).