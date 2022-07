Gli italiani vogliono la legalizzazione della cannabis

Gli italiani vogliono la cannabis e la sua legalizzazione. Lo dice l’ultimo sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 12 e il 14 luglio 2022. L’indagine è stata realizzata con 3.400 interviste raccolte in quei tre giorni. Il risultato è che, rispetto al progetto di legge sulla depenalizzazione della coltivazione di quattro piante di cannabis, i favorevoli sono il 53,1% mentre è contrario il 44,2%. In particolare il 29% è perché crede che “si dovrebbe arrivare a una legalizzazione completa come in altri Paesi”. Il 14,1% è d’accordo perché gli “sembra giusto evitare di incriminare chi si auto produce quantità modeste” e il 10,7% è favorevole ma “oggi questa proposta è divisiva e ci sono altre urgenze”.

In totale dunque la maggioranza assoluta degli italiani legalizzerebbe la produzione di massimo quattro piante di cannabis a casa. Stesso approccio con lo ius scholae perché qui i “sì” sono il 51,5% con diverse sfumature: il 20,3% preferirebbe lo ius soli, il 22,2% considera lo ius scholae una soluzione equilibrata mentre il 9% pur accettandola ritiene sia troppo divisiva in questo momento, in cui ci sono altre urgenze. Contro tale proposta si schiera il 46,6%: tra questi anche un 24,7% che chiede un inasprimento delle regole per ottenere la cittadinanza.

A Draghi gli italiani preferiscono Meloni

Numero che metterebbero in fuori gioco chi si presenta agli italiani come uno scudo a queste proposte. Invece il paradosso è che la popolarità di Mario Draghi, altissima non appena arrivati a Palazzo Chigi, oggi è in crollo verticale e gli italiani preferiscono che a guidare un governo sia Giorgia Meloni, la leader del partito virtualmente più votato d’Italia. Alla domanda "chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni" il 24,1% risponde Giorgia Meloni, il 22,5% Mario Draghi, il 14,7% Giuseppe Conte, il 9,3% Matteo Salvini, l'8% Enrico Letta e il 17,8% nessuno di questi o un altro.