Gli alunni senza mascherina saranno sospesi. La decisione è del presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher dopo l’ultimo caso ieri di una studentessa del liceo di Scienze sociali di Brunico risultata positiva al coronavirus. I dirigenti potranno quindi sospendere gli studenti che sirifiutano di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale.

Il Corriere dell'Alto Adige spiega che il bollettino di ieri parla di 8 nuovi contagi, pochi rispetto ai giorni scorsi, ma è diminuito anche il numero di tamponi. Ieri i laboratori dell’Asl ne hanno analizzati 984. Cresce anche il numero dei ricoverati che al momento sono 28 mentre le persone sottoposte a isolamento domiciliare ha raggiunto quota 1.598, 26 in più di ieri.

Tuttavia la situazione che desta maggiori preoccupazione è nelle scuole. A tre settimane dall’inizio delle lezioni sono 17 gli istituti colpiti dal Covid 19: ieri si è aggiunto anche il Liceo delle scienze sociali di Brunico dove una studentessa è risultata positiva al tampone. La ragazza si trovava già in quarantena preventiva dunque insegnanti e compagni di classe non sono stati posti in isolamento. Agli studenti che in qualche maniera venuti in contatto con la ragazza oggi verrà data la possibilità di sottoporsi volontariamente ad un test.

Ulteriori misure saranno valutate nei prossimi giorni sulla base dei risultati. Al momento sono 13 (8 nella scuola italiana, 5 in quella di lingua tedesca) le classi in quarantena a cui si aggiunge tutto l’istituto Ghandi di Merano, chiuso completamente per due settimane dopo che cinque studenti sono risultati positivi al virus.