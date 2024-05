"Rischio cancro": l'Ema stoppa il farmaco contro il parto prematuro

Stop ai medicinali a base di idrossiprogesterone caproato (17-Ohpc). L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinale, ha comunicato la sospensione dal mercato europeo per un possibile rischio cancerogeno.Come confermato anche sul portale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, in alcuni Paesi Ue i medicinali a base di 17-Ohpc sono autorizzati come iniezioni per prevenire l'aborto o il parto prematuro nelle donne in gravidanza. Sono inoltre autorizzati per il trattamento di vari disturbi ginecologici e della fertilità, compresi i disturbi causati dalla carenza dell'ormone progesterone.

Nel documento redatto dal Prac, il comitato per la sicurezza dell'Ema, viene raccomandata la sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali contenenti 17-Ohpc nell'Unione Europea (UE) alla luce di una revisione sulla base della quale ha concluso che esiste un rischio possibile ma non confermato di cancro nelle persone esposte al 17-Ohpc in utero. Inoltre, la revisione ha preso in considerazione nuovi studi che hanno dimostrato che il 17-Ohpc non è efficace nel prevenire le nascite premature.

"In considerazione della preoccupazione sollevata dal possibile rischio di cancro nelle persone esposte al 17-Ohpc in utero, insieme ai dati sull'efficacia del 17-OHPC nei suoi usi autorizzati - si legge nella nota dell'Ema - il Prac ha ritenuto che i benefici del 17-Ohpc non superino i rischi derivanti da qualsiasi uso autorizzato. Il Comitato raccomanda pertanto la sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio per questi medicinali. Sono disponibili opzioni di trattamento alternative".