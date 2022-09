Convocato per andare in Ucraina ma spara al comandante militare: il video

Un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti di un responsabile militare in un centro di comando in Russia, nella regione di Irkutsk. Come mostrato dal corrispondente del Guardian Andrew Roth in un video postato su Twitter, si vede un uomo aprire il fuoco all'interno di una struttura di reclutamento. La tensione in Russia continua a salire: l'annuncio di Vladimir Putin di una mobilitazione "parziale" dei riservisti per la guerra in Ucraina ha causato ondate di proteste nel paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I media locali di Irkutsk ripostano che il comandante colpito sarebbe ancora vivo. Nel video sottostante si vede portato via da una barella. Un testimone dell'uccisione del comandante ha detto che un funzionario ha radunato i convocati e ha iniziato a spiegare "tutto goffamente". Così, un uomo è uscito fuori dai ranghi e ha detto "Nessuno va da nessuna parte". E poi si sono sentiti 3 spari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora le persone vanno armate: "Sfida amministrativa e logistica"

I primi gruppi di uomini richiamati dalla mobilitazione parziale della Russia hanno iniziato ad arrivare alle basi militari: sono state emesse decine di migliaia di avvisi di leva, ma la Russia dovra' ora affrontare una sfida amministrativa e logistica per fornire addestramento alle truppe. Lo scrive l'intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento su Twitter.

"Molte delle truppe arruolate non hanno alcuna esperienza da anni. La mancanza di addestratori militari e la fretta con cui la Russia ha avviato la mobilitazione suggerisce che molte delle truppe arruolate si schiereranno in prima linea con una preparazione minima. E' probabile che subiscano un alto tasso di abbandono. A differenza della maggior parte degli eserciti occidentali, l'esercito russo fornisce addestramento iniziale di basso livello ai soldati all'interno delle loro unita' operative designate, piuttosto che in istituti di addestramento dedicati", spiega il report. "Di solito, un battaglione all'interno di ogni brigata russa rimane in guarnigione se altri due si schierano e possono fornire un quadro di istruttori per addestrare nuove reclute o aumentati. Tuttavia, la Russia ha schierato molti di questi terzi battaglioni in Ucraina".