Siamo pronti ad un vaccino anti infarto?

Sono 17 milioni e 500 mila i risultati su Google alla parola "vaccino". Solo il 2% di queste ricerche portano alla luce però il vaccino anti infarto. Una sperimentazione di un farmaco, partito in questi mesi al Centro Monzino di Milano, che sarebbe in grado di ridurre il rischio eventi cardiovascolari gravi, come infarto e ictus, dimezzando i livelli di colesterolo cosiddetto cattivo.

Il suo nome è Inclirisan e già nel 2012 l’Aifa annunciava uno studio per un’iniezione o spray nasale che ridurrebbe l'accumulo di grasso nelle arterie fino al 70%.

Ma siamo davvero pronti ad un vaccino anti infarto? Tra prevenzione, spesa e consumi per sapere come andrà dovremmo attendere un bel po' di tempo.