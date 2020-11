Zona rossa: si può fare la spesa in un altro Comune se c'è un supermercato meno caro

In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo la necessità può essere anche economica. Ecco perché fare la spesa dove si spende meno in zona rossa si può, perché si tratta di una sorta di "spostamento per stato di necessità economica", da autocertificare, per sconfinare violando il limite di confine del proprio comune imposto dall'ultimo Dpcm per le zone rosse.

Lo spostamento per la spesa in un altro comune in zona rossa

Il primo a sollevare la questione della spesa al supermercato oltre confine in una regione in area rossa era stato Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi in provincia di Lucca in Toscana. "Finalmente anche loro (estensori delle regole delle zone in cui è divisa l’Italia) lo hanno capito che in momenti come questi la necessità può essere anche economica. Noi lo avevamo capito da prima. Non so se sia il risultato delle nostre segnalazioni... ma ne sono felice egualmente per i miei concittadini", ha scritto su Facebook.

E in effetti il governo, sul sito di Palazzo Chigi, ha chiarito che la convenienza economica giustifica l'uscita dal proprio territorio comunale in zona rossa per comprare alimenti dove costano meno. "Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?". Nella sezione Faq (frequently asked question) del sito di Palazzo Chigi si legge: "Gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati".

Sul modulo di autocertificazione, dunque, è sufficiente specificare il motivo "economico" dello spostamento per la spesa.