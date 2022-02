Ah Brignone, anche virologa

La sciatrice Federica Brignone (foto Ansa)

Essere fenomeni in campo o con la palla tra i piedi non è il greenpass per la tuttologia. Federica Brignone è solo l'ultima tra gli sportivi ad aver dato il proprio parere non richiesto sulle vaccinazioni. Ha seguito a ruota l'ex discesista Kristin Ghedina, "che non prende mai le medicine" e spinge per la "liberta' di scelta". "Sono contraria al vaccino ma l'ho fatto per poter gareggiare alle Olimpiadi invernali di Pechino", ha detto in un'intervista la gigantista milanese. Su che basi sia contraria, dall'alto di quali suoi studi, non è dato sapere.

La cosa riesce a mettere perfino in luce di coerenza la tragicomica telenovela di Djokovic agli Australian Open. Che ha stupito solo chi non lo ha mai seguito. Il serbo, infatti, da tempo parla di "forze divine" o "luce e amore" che guidano la sua psiche e ha inserito nel proprio team un coach-santone che pratica "benefiche" immersioni nel riso bollito. Sì, avete capito bene. Quindi poteva con un background simile arrivare in Australia vaccinato? E così, lineare e stoico, ha rinunciato allo slam. Consegnando di fatto il record di ogni epoca al rivale Nadal. E' notizia dell'ultima ora, forse, un suo ripensamento. Nole è in buona compagnia. Il collega e top ten Rublev, prima della vaccinazione coatta, ha detto "di non aver mai ricevuto un vaccino in vita sua" e di essere lo stesso sanissimo; il numero 4 del mondo Tsitsipas, invece, si è vaccinato ma aspetta "una versione migliorata" di Pfizer perché "non è stato testato abbastanza" e ci sono "effetti collaterali". Lui lo sa.

Capitolo a parte merita Marco Melandri. Ex pilota di motogp, ha detto di aver cercato di contagiarsi volontariamente per avere il greenpass. Scaricato da uno sponsor, ha fatto una marcia indietro stucchevole dicendo di "aver scherzato". Non pago, ha partecipato a una manifestazione novax di Milano parlando dal palco, invocando una "lotta alla libertà" per il futuro della figlia.

Oltreoceano non si sta meglio. Il quarterback dei Green Bay Packers Aaron Rodgers ha detto di non volersi vaccinare per il "rischio di infertilità". Naturalmente teoria strampalata e senza alcuna plausibilità scientifica. Inoltre, in totale spregio alle regole emergenziali, ha partecipato a una festa senza mascherina. Kyrie Irving, cestista Nba, ci tiene a far sapere, invece, di "non voler far niente al proprio corpo per scelta di altri". "Abbiamo un solo corpo e nessuno può dirmi cosa devo o non devo farci", dice fiero. Ben nutrito il gruppo dei calciatori. Nicola Sansone del Bologna è tranchant e delicatissimo: "Viviamo in un mondo di merda, in cui i diritti umani non contano un cazzo! Non esiste più libertà di scelta". Medesimo il pensiero - facciamo un sunto - di Joshua Kimmich del Bayer Monaco. Chris Smalling della Roma, poi, è stato il misterioso "unico novax" di Trigoria fino all'uscita allo scoperto: o vaccino o uscita dal campionato. Ha scelto la prima opzione.

Secondo alcuni, queste uscite rispecchiano la paura di inficiare le proprie prestazioni. Atleti con maniacale cura del proprio corpo temono di rompere gli equilibri raggiunti con gli allenamenti. Eppure, non si pongono le stesse domande su altri contesti della loro preparazione. Si fidano degli skimen, dei mental coach, dei meccanici. Perfino di trangugiare integratori-intrugli. Melandri ha affidato la sua vita, centinaia di volte, a un impianto frenante del quale con ogni probabilità non saprebbe progettare nemmeno una vite. Nel rispetto dei ruoli, lascia che ci pensino i costruttori. Lui fa il suo mestiere: pilotare. Ma i virologi, gli immunologi e i biotecnologi fanno il loro: creare vaccini che salvano vite umane. Contro il covid, ci sono riusciti. Qualche anno fa, i 60 milioni di allenatori della nazionale mettevano la testa fuori solo per Europei e Mondiali. Ora, anche chi sta in mezzo agli stadi indossa i camici bianchi. Non è stato un gran progresso.