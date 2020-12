Dagli spostamenti alle regole per negozi, bar e ristoranti: cosa si potrà fare prima del lockdown

Al lockdown di Natale 2020 mancano appena 48 ore, poi l’Italia sarà zona rossa fino al 28 dicembre. Insomma, ci aspettano gli ultimi due giorni di relativa "libertà" durante i quali potremo uscire senza autocertificazione, anche se - come vedremo - non dappertutto sarà così. Il decreto n.172 del 18 dicembre istituisce la zona rossa su tutto il territorio nazionale nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021, mentre dal 28 al 30 dicembre, nonché il 4 gennaio si applicano le misure previste per le zone arancioni. Nei giorni del 22 e 23 dicembre continueranno invece a valere le regole in vigore già oggi e che dipendono dal colore della propria regione. In realtà la penisola è ormai tutta in zona gialla.

Fanno eccezione l’Abruzzo, che è rimasto arancione nonostante il pressing su governo del presidente Marsilio,e la Campania dopo l’ordinanza firmata qualche giorno fa da Vincenzo De Luca. Il Veneto fa invece storia a sé: l’ultima ordinanza di Zaia, in vigore dal 19 dicembre al 6 gennaio, vieta infatti gli spostamenti tra i comuni, ma solo dopo le ore 14. Per il resto continuano a valere le regole della zona gialla.

Decreto Natale: cosa si potrà fare il 22 e 23 dicembre 2020

Anche nel resto della penisola resteranno in vigore nei giorni del 22 e del 23 dicembre le regole previste dalla zona gialla. Le uniche limitazioni saranno quelle stabilite dal decreto numero 158 del 2 dicembre che vieta dal 21 dicembre al 6 gennaio "ogni spostamento in entrata e in uscita trai territori di diverse regioni o province autonome" fatti salvi i motivi di salute, lavoro, necessità e rientro presso la proria residenza/domicilio o abitazione. Sarà dunque consentito uscire all’interno del proprio Comune, ma anche spostarsi in altri Comuni o province senza dover presentare l’autocertificazione. Sarà possibile andare a fare shopping (i negozi chiudono alle 21), mentre bar e ristoranti chiuderanno alle 18. Ciò vuol dire che prima dell'orario di chiusura si potrà andare a pranzo fuori, o prendere il caffè o uno spritz in un bar. A patto ovviamente di stare attenti a evitare assembramenti. Resta ovviamente in vigore il coprifuoco, dalle 22 fino alle 5.

Per fare i regali di Natale ci sarà dunque tempo fino alle 21 di mercoledì 23 dicembre. Poi le serrande dei negozi si abbasseranno per riaprire solo lunedì 28 dicembre. Per bar e ristoranti la serrata durerà invece fino al 7 gennaio. In questo articolo abbiamo spiegato le deroghe al divieto di spostamenti tra il 21 e il 6 dicembre. In basso trovate invece le regole in vigore durante il periodo di Natale.

Il decreto di Natale 2020 spiegato in pillole:

Nei giorni rossi sono consentiti

Gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità

Dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (max 2 persone) I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio

L’attività motoria nei pressi della propria abitazione

L’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale

Gli spostamenti all’interno del proprio comune dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia

Restano chiusi

Negozi

Centri estetici

Bar e Ristoranti (è consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

Restano aperti

Supermercati

Beni alimentari e Prima necessità

Farmacie e Parafarmacie Edicole

Tabaccherie

Lavanderie

Parrucchieri

Barbieri

Nei giorni arancioni

Restano chiusi

Bar e Ristoranti (è consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

Restano aperti