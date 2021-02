Il decreto per gli spostamenti tra regioni dal 15 febbraio e la scappatoia per muoversi per pochi giorni senza una legge

Ci vuole un decreto legge per prorogare il divieto di spostamento tra regioni dopo il 15 febbraio mentre 17 tra regioni e province sono in zona gialla e il resto dell'Italia in zona arancione. Ma al momento c'è un problema: i tempi dell'insediamento del nuovo governo Draghi non sono stati ancora definiti e anche se il nuovo esecutivo avrebbe i pieni poteri per varare il provvedimento dopo il suo insediamento c'è l'ipotesi che a muoversi siano Giuseppe Conte e Roberto Speranza.

Un decreto legge per gli spostamenti tra regioni dal 15 febbraio?

Un passo indietro: ieri abbiamo spiegato che per decidere sulla scadenza del Dpcm, del decreto e sui territori in zona rossa, arancione e gialla il nuovo governo deve giurare entro giovedì. Venerdì 12 febbraio infatti è il giorno del nuovo report del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità che in questi mesi è stato alla base delle ordinanze del ministro Speranza per portare le regioni in zona gialla, arancione e rossa. Venerdì scorso Speranza non ha varato nessuna ordinanza, lasciando così la Sardegna transitare da zona arancione a zona gialla semplicemente lasciando scadere il provvedimento di due settimane prima. Se il monitoraggio della situazione dell'emergenza coronavirus nei territori non porterà alla luce criticità, il nuovo ministro della Salute (a patto che abbia già giurato da Mattarella, altrimenti la decisione verrà presa da Speranza) potrebbe semplicemente non fare nulla. Ma se invece ci saranno regioni che dovranno essere spostate di zona in base ai nuovi parametri, allora dovrà essere varata una nuova ordinanza. Il calendario delle decisioni da prendere da parte del governo Draghi prevede:

il 12 febbraio l'arrivo del nuovo monitoraggio dell'Iss sui parametri che portano le regioni in zona gialla, arancione e rossa;

il 12 o il 13 febbraio l'ordinanza del (nuovo?) ministro della Salute;

il 15 febbraio la riapertura degli impianti di sci (salvo nuova proroga del divieto);

il 15 febbraio la scadenza del divieto di spostamento tra regioni;

tra il 22 e il 28 febbraio l'avvio del confronto con le regioni sul nuovo Dpcm;

il 5 marzo la scadenza del Dpcm che dispone il coprifuoco dalle 22 alle 5, la chiusura serale di bar e ristoranti, palestre e piscine, cinema e teatro, che dovrà quindi essere rinnovato.

Ora però c'è un problema di tempi. Il Fatto Quotidiano spiega oggi che l'attuale ministro della Salute (che è in corsa per vedersi confermato al suo posto) avrebbe già varato la proroga (che però non spetta a lui, ma all'intero governo) visto che ci sono di nuovo segnali di sovraccarico negli ospedali e la circolazione delle varianti in alcune regioni potrebbe deflagrare da un momento all'altro portando tutta l'Italia di nuovo in zona rossa. Ma il governo uscente, secondo il parere di Conte, non ritiene che sia giusto varare un provvedimento che limita la libertà di circolazione dei cittadini da dimissionario.

Chi varerà il decreto legge per bloccare gli spostamenti tra regioni

Ma, spiega l'articolo, secondo fonti di Palazzo Chigi Giuseppe Conte potrebbe invece emanare il provvedimento se glielo chiedesse Mario Draghi e con il consenso palese della maggioranza che sosterrà il nuovo governo. Altrimenti potrebbe passare qualche giorno tra la "liberazione" e la nuova stretta. Ed è inutile sottolineare che in questo caso si scatenerebbe una corsa a spostarsi tra regioni esattamente come è successo con i tre giorni concessi prima del Decreto Natale.

L'eventuale nuovo divieto – sempre fatti salvi motivi di lavoro, salute, necessità e rientro anche nelle seconde case – riguarda le regioni gialle, mentre per quelle arancioni (o rosse, ma al momento non ce ne sono) rimarrebbe fino al 5 marzo in forza del Dpcm del 14 gennaio.

Servirebbe una nuova normativa, secondo diversi esperti, anche per la riapertura degli impianti da sci, possibile dal 15 febbraio in base alle linee guida già approvate dalla Conferenza delle Regioni e validate dal Comitato tecnico scientifico. Anche per palestre e piscine c’è un protocollo validato dal Cts, ma la scadenza è il 5 marzo, come per cinema e teatri. In una nota inviata alla Conferenza delle Regioni il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha confermato che la decisione dovrà essere presa dal nuovo governo: "II 15 febbraio scade il divieto tra le regioni, sarà il nuovo governo a fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra le regioni nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché - conclude il ministro - eventuali misure limitative necessitano di un apposito decreto". Ma il Giornale scrive oggi che se il nuovo incaricato Mario Draghi non avrà ancora finito l'iter parlamentare per il 15 febbraio (serviranno almeno un paio di giorni in più) il vuoto normativo rimane inammissibile.

E un «liberi tutti» viene ritenuto inaccettabile sia da voci autorevoli del ministero della Salute sia all'interno del Cts che sarebbe favorevole ad una interpretazione più ampia di «affari correnti» visto che attualmente esiste un'emergenza sanitaria nazionale da non trascurare neppure per un periodo brevissimo.

Oggi il nodo confini, con ogni probabilità verrà affrontato anche nella riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni convocato d'urgenza per definire in modo univoco il piano vaccinale nella fase due.