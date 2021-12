“Allo stadio con le mascherine o partite a porte chiuse”

Con l'impennata di contagi registrata nelle ultime settimane tornano in discussione anche i grandi eventi, che potrebbero essere soggetti a nuove restrizioni. In particolare, nel mirino del sottosegretario alla Salute Andrea Costa sono finiti gli stadi, dove se le regole non verranno rispettate c'è il rischio di un ritorno a porte chiuse: "Allo stadio bisogna indossare la mascherina, o le regole si rispettano oppure si arriva a scelte drastiche''.

''Nel caso ci fossero tifosi senza mascherina - ha sottolineato Costa ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 - secondo me bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse, perché allo stadio già oggi è obbligatorio indossarla".

Sestili: ''Stop al pubblico nei grandi eventi''

Di pubblico e grandi eventi aveva parlato anche il fisico Giorgio Sestili che fin dall'inizio della pandemia analizza e monitora l'andamento epidemico di Sars-CoV-2: ''Su quali misure straordinarie potrebbero essere prese dal Governo, un lockdown dal punto di vista epidemiologico può aiutare, ma vanno pesate anche le conseguenze sull'economia e la società. Occorre invece intervenire sui grandi assembramenti come lo stadio di calcio. In Germania tornano alle partite a porte chiuse".