Riparte la stagione sciistica: ecco come si torna in vetta

Con green pass e mascherine negli spazi comuni, qualche accortezza in più e un po’ di pazienza ai controlli, ma finalmente sulle cime italiane si torna a sciare. Con l’apertura ufficiale della stagione sciistica a Cervinia, il comparto rialza lentamente la testa dopo oltre un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia di coronavirus.

Gli impianti del comprensorio arroccato ai piedi del Cervino, prima località delle Alpi Occidentali ad accogliere nuovamente gli sciatori, hanno aperto sabato mattina poco dopo le 8: nessuna coda e nessun intoppo, complice anche un’affluenza ancora ridotta, ma l’entusiasmo è tanto dopo un così lungo periodo di stop. E non mancano i controlli, anche alla luce della possibilità di sfruttare le lunghe piste immacolate per arrivare sino in Svizzera: si scia con il green pass, e a controllare che sciatori e snowborder lo abbiano pensano il personale della Cervino Spa, che gestisce gli impianti di risalita, ma anche le forze dell’ordine, posizionate ai varchi di accesso.

Controllata la certificazione verde e il documento d’identità, la giornata sulle piste è garantita, previo acquisto online dello skypass per evitare lunghe file alle biglietterie. I possessori di keycard possono caricarlo direttamente dal sito, mentre chi non fosse dotato del supporto elettronico dovrà ritirarlo in modalità “pick-up” presso le casse di Breuil-Cervinia e Valtournenche. La ripartenza è stata garantita dal decreto sul Green Pass dello scorso settembre, che ha fissato le regole per la ripresa della stagione sciistica tra cui la riduzione all’80% della capienza degli impianti al chiuso come funivie, cabinovie e ovovie. E anche se la neve non è ancora caduta copiosamente, i cannoni hanno ricoperto di bianco le piste e gli appassionati hanno potuto riprovare l’ebbrezza della discesa sotto un cielo azzurro.

La stagione a Cervinia è dunque partita ufficialmente e durerà 7 mesi, sino a maggio 2022. Prima della località valdostana, però, a metà settembre aveva già aperto agli sciatori la Val Senales altoatesina, dove si scia anche su ghiacciaio. La prossima località a riaprire dovrebbe invece essere Livigno: il 23 ottobre aprirà la "Marianna Longa", un anello di fondo di 5km, e il 27 novembre dovrebbe iniziare ufficialmente la stagione con la riapertura della maggior parte delle piste. Nei giorni successivi arriveranno anche tutte le altre famose località di Alpi e Dolomiti.