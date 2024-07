Lo stalker di 20 anni che scrive alla ex: "È inutile che cerchi di allontanarmi, sarai sempre e solo mia"

"E' inutile che cerchi di allontanarmi, tanto sarai sempre e solo mia": è solo uno dei messaggi che una ragazza perseguitata dall'ex si è vista recapitare.

Allo stalker di 20 anni è stato applicato il braccialetto elettronico, a garanzia del fatto che non si avvicini alla sua ex fidanzata a meno di 500 metri. Gli agenti della squadra mobile di Bolzano hanno eseguito un divieto di avvicinamento e di contatto nei confronti del giovane bolzanino, indagato per atti persecutori ai danni di una coetanea. La donna aveva denunciato l'ex fidanzato per atti persecutori.

Anche durante la relazione, quando i due stavano insieme, il ragazzo aveva più volte manifestato un comportamento morboso e prevaricatorio, diventando via via sempre più aggressivo e arrivando sia a limitarle le interazioni sociali che ad aggredirla fisicamente, ferendola al volto. Lei solo dopo qualche tempo aveva trovato la forza e il coraggio di denunciare tutto.