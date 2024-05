Statale 100, 9 morti in 5 mesi: "Sembra una maledizione". Salvini: "Aperto un dossier per fermare le stragi"

È una lunga scia di sangue quella che da tempo colpisce la statale 100, tra Mottola e Massafra, in provincia di Taranto. Solo quest'anno si contano 9 morti in cinque mesi: l'ultima strage è appena dello scorso 16 aprile, quando uno schianto violentissimo con un tir ha ucciso sul colpo una donna e il figlio di 12 anni.

"Abbiamo il dossier della statale 100 sulla mia scrivania assolutamente aperto. Con i tecnici e con Anas stiamo cercando di capire come evitare queste stragi", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, arrivato a Taranto per inaugurare il cantiere di bus elettrici rotabili destinati alla rete Busrapid transit (Brt). "Negli ultimi anni non tutti hanno avuto per Taranto e per i tarantini grande attenzione perché Taranto anche per la grande stampa nazionale è Ilva ed è un problema".

"Proprio la settimana scorsa ho incontrato al Ministero dei cittadini di un comitato", prosegue il vicepremier. "Ci sono numeri per la prossima estate del turismo in Puglia eccezionali, ma mi piacerebbe che i turisti arrivassero in tutte le province pugliesi e non solo ad esempio nell'estremo Sud. Anche qua ci sono delle zone eccellenti, magari una puntatina di mezza giornata questa estate la farò anche io, a controllare se va tutto bene".

Il sindaco: "Una maledizione"

"Sembra una maledizione ma purtroppo è una realtà tragica", ha scritto su Facebook il sindaco di Mottola Giampiero Barulli in seguito all'ennesimo incidente, quest'ultimo risalente al 2 aprile, quando una 17enne è morta finendo fuori strada con la sua Fiat 500 tra le 2 e le 3 del mattino.