Cosa cambia con lo stato d'emergenza per la diffusione degli incendi

Il quadro in un dossier di Europa Verde, che fa capire come in Italia ci siano molti problemi della prevenzione dei roghi

Dal 2008 in Italia sono bruciati boschi e foreste per 158mila ettari, che corrispondono alla superficie delle città di Roma, Milano e Napoli messe insieme. Non solo perché, se si prende in esame l’anno 2020, emerge come il 44% dei Comuni non ha fatto richiesta per il catasto degli incendi, cioè la legge che definisce nuovi divieti e prescrizioni a cura dei suoli a rischio incendio.

Questo significa che ci sono centinaia di migliaia di ettari che non sono sotto tutela, dove è consentita l'attività venatoria, il pascolo e le trasformazioni urbanistiche, laddove sarebbero rischiose. Un pericolo che si traduce in 25mila ettari andati in fumo, che potevano forse essere tutelati e non è stato fatto. Dicono questo le conclusioni del dossier di Europa Verde, partito politico dei verdi in Italia, basato sui dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che fornisce informazioni sugli incendi.

Stato di emergenza per l'eccezionale diffusione di incendi

Un quadro che sarà analizzato anche oggi, in occasione del Consiglio dei ministri, convocato a partire dal pomeriggio (ore 17) a Palazzo Chigi, per deliberare la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della eccezionale diffusione di incendi.

Sempre secondo i numeri, anche in tema desertificazione la situazione è preoccupante perché "un quinto del territorio nazionale è a rischio". Il cambiamento climatico "con siccità prolungate alternate a intense precipitazioni - si legge nel dossier - e aumento repentino delle temperature, sta letteralmente divorando il territorio, innescando processi come l'erosione delle coste, la diminuzione della sostanza organica dei terreni (anche a seguito di pratiche agricole intensive) e la salinizzazione delle acque". Nel dettaglio, per quanto riguarda i roghi, nella sola Sicilia dall'inizio del 2021 "oltre 78mila ettari sono bruciati, pari al 3,05% della superficie della regione. Dopo la Sicilia, che è la Regione più colpita, c’è il Molise, la Basilicata e la Sardegna con 20mila ettari bruciati causando l'evacuazione di centinaia di persone".

Preoccupati anche i sindacati dei vigili del fuoco di Cgil, Cisl e Confsal, che si appellano al Premier Draghi: "Rivolgiamo un accorato appello al presidente del Consiglio, Mario Draghi, affinché il Governo proceda urgentemente al potenziamento degli organici del personale dei Corpo dei Vigili del Fuoco. Per arrivare ad una situazione che consenta condizioni di lavoro più umane e soprattutto un adeguato livello di sicurezza per tutti i cittadini occorre l'immediata entrata in servizio di 40.000 unità di personale operativo rispetto alle 34.000 previste e 5.000 unità di personale tecnico professionale rispetto alle 2.000 previste. Tale potenziamento dell'organico consentirebbe all'Italia di rispettare gli standard europei sulla sicurezza che prevedono un pompiere ogni mille abitanti, molto lontano dall'attuale 0,5 pompieri per 1000 abitanti”.