La stazione Termini rimane senza luce: treni in ritardo e caos nel primo weekend d'estate

"La circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica a Roma Termini". Così Ferrovie dello stato motiva i ritardi della circolazione dei treni che in queste ultime ore sta interessando la principale la stazione della capitale. I disagi non si fermano ai ritardi: i passeggeri parlano di essere stati dirottati sugli altri scali di Roma per poter proseguire il viaggio e poter prendere il treno. Sono interessati da ritardi e cancellazioni i treni regionali, Intercity e i Leonardo Express che percorrono le linee verso Formia, Cassino, Civitavecchia e Fiumicino Aeroporto.

Alle 14.30, stante il perdurante problema tecnico nonostante l'operatività dei tecnici, Ferrovie dello Stato ha iniziato a non far fermare i treni alla stazione principale di Roma. Sui social che ci lamenta scarsa informazione o informazioni solo dell'ultimo minuto, con relativa impossibilità a poter prendere il treno.

Qui per conoscere lo stato del proprio treno inserendo il numero che si può trovare sul biglietto.