Il manager italiano sequestrato in Russia per tre giorni

Stefano Guidotti, imprenditore italiano manager dell'azienda Siad in Russia, è stato aggredito e sequestrato a scopo di estorsione da alcuni criminali e liberato dalla polizia dopo tre giorni. Lo riferiscono a LaPresse fonti informate. Il rapimento si è verificato nella mattina di venerdì 28 giugno, nel centro di Mosca, mentre la liberazione dell'italiano è avvenuta nella regione di Bryansk, circa 400 chilometri a sud-ovest della capitale. La vicenda è seguita dal console generale italiano nella capitale russa. Guidotti al momento risulta in buone condizioni di salute. Per i fatti, le forze dell'ordine russe hanno arrestato quattro sospettati, secondo quanto riporta la Tass. Avrebbero un'età compresa tra i 21 e i 36 anni.

Chi è Stefano Guidotti e cosa fa la sua azienda in Russia

Guidotti, 56 anni, lavora all'ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo italiano Siad, produttore di gas tecnici industriali. Il manager, secondo quanto riporta il canale Telegram Mash, è stato aggredito venerdì sul viale Sadovaya-Triumfalnaya di Mosca e spinto in un'auto Bmw che si è allontanata. L'operazione che ha portato alla liberazione di Guidotti a Bryansk è avvenuto nel distretto di Novostroika. Fonti citate da Mash hanno riferito le identità dei tre arrestati come Ali Z., Nadir A. e Zalumkhan I.

Il video della liberazione di Guidotti

La polizia russa ha diffuso un video dei momenti della liberazione di Stefano Guidotti. Nelle immagini, pubblicate dalla testata Rbc, si vedono agenti entrare in una casa attraverso una finestra, mentre un uomo, presumibilmente uno dei sequestratori, è steso a terra a faccia in giù e ammanettato dietro la schiena in giardino. Successivamente sono mostrati altri due uomini dentro la casa, nella stessa posizione.

Infine si vede il momento in cui i poliziotti entrano nella stanza dove il rapito è tenuto, steso in un letto, con il polso destro ammanettato a un mobile e con indosso una maglietta nera. "Siamo della polizia, tutto a posto", dice una voce. A quel punto Guidotti, che aveva sollevato la testa, la lascia cadere, con un gesto evidente di sollievo.

