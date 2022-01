Stefano Puzzer ha il Covid: "Sono a casa e sto prendendo tutte le medicine del caso"

Anche Stefano Puzzer è stato infettato dal virus. A renderlo noto è stato lo stesso leader dei portuali di Trieste in un video condiviso su facebook. "Sono a casa da un paio di giorni perché avevo un po' di influenza. Mia moglie però è risultata positiva al tampone, sono andato a farlo anch'io e sono risultato positivo" ha detto Puzzer rivolgendosi ai suoi followers. "Ora ci aspettano dieci giorni di quarantena. Questo non mi rende felice, come potrebbe rendere felice qualcun altro nel dire 'così avrò il green pass': io ce l'ho già dal 15 ottobre e non l'ho mai usato".

Già in tempi non sospetti il leader dei portuali aveva dichiarato di essersi vaccinato, pur rimanendo contrario alla carta verde. "Sto prendendo tutte le medicine del caso, abbiamo le cure domiciliari. La gente come noi non molla mai e guai se molla''.

(Video dalla pagina facebook di Stefano Puzzer)