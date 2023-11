Cos'è questa storia di Stellantis che vende online lo stabilimento Maserati

Appartamenti, attici, coworking, garage. Sui siti immobiliari ci sono annunci di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma quello apparso recentemente su Immobiliare.it spicca desisamente dispetto agli altri. Non è, infatti, un annuncio comune, dato che "il capannone" ad essere messo in vendita da Stellantis è lo stabilimento Maserati ex Bertone di Grugliasco, in Corso Allamano, 46, lo stabilimento costruito nel 1959 dalla Bertone, la storica carrozzeria italiana fondata a Torino.

Nel 2009 venne acquistata dalla Fiat Chrysler di Sergio Marchionne per produrre le Maserati Ghibli e Quattroporte e arrivò a impiegare 1.400 lavoratori. Nel 2022, però, arrivò il taglio deciso dall'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, che sta riorganizzando tutti gli spazi Stellantis e mesi fa aveva annunciato che avrebbe venduto la struttura di Corso Allamano entro il 2024, mentre i duecento lavoratori rimasti saranno trasferiti a Mirafiori.

Su Immobiliare.it lo stabilimento viene descritto così: "Lo stabilimento si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, ed attualmente ospita parte della linea di produzione della Carrozzeria Maserati, la cui dismissione verrà conclusa entro la fine del 2023. Il complesso si compone di più corpi di fabbrica comprendenti capannoni produttivi, logistici, un immobile a destinazione uffici, oltre a locali tecnici e manufatti accessori. Completano l'asset, due lotti di terreno edificabili. Il primo è ubicato a ridosso dei piazzali a parcheggio lungo via Bertone; il secondo è posto di fronte allo stabilimento sul lato opposto di Corso Allamano ed è attualmente utilizzato in parte a parcheggio coperto da rete antigrandine ed in parte è occupato da un bosco".

L'area occupa una superficie di 115.000 metri quadrati, il prezzo è disponibile su richiesta e a curare l'inserzione è la IPI Agency che si occupa, per conto di Stellantis, della vendita di questo straordinario immobile. Chissà se nei prossimi mesi si faranno avanti degli acquirenti che impediscano a quest'area di essere un luogo di lavoro abbandonato nel torinese. La notizia dell'annuncio di vendita è stata commentata anche sui social. Tra le reazioni non poteva mancare quella sulla pagina Facebook di "Officine Maserati Grugliasco Fiom", dove si legge: "C'era la consapevolezza di appartenere alla Storia dell'auto e la serenità di lavorare insieme. Troppi, troppi ricordi, che oltre alla dolce nostalgia portano anche rabbia per come è finita".

Amaro il commento dell'ex ministro Carlo Calenda sui social: "Da Ministro dello sviluppo ero andato a visitare la nuova linea di produzione dello stabilimento Maserati che oggi viene venduto come fosse un bilocale. La cosa incredibile è il disinteresse assoluto che avvolge tutta questa vicenda. Stiamo perdendo la produzione automotive nel silenzio del Governo, delle altre opposizioni e del Sindacato. Perché questo silenzio? Volete una traccia? Da quando ho sollevato il problema del conflitto di interessi tra Elkann, sinistra/sindacato, vicenda Stellantis, quotidiani GEDI, non ho più fatto un’intervista con La Repubblica o La Stampa - chiosa Calenda - Lo avevo messo in conto, era già accaduto quando mi schierai contro il prestito a FCA, dunque “nulla quaestio”. Ma è così funziona. E funziona benissimo" .