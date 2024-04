Stop al numero chiuso a Medicina, c'è il primo ok: "Voto all'unanimità"

Diventare medici potrebbe presto essere meno difficile. Il comitato ristretto della commissione Istruzione del Senato ha infatti adottato praticamente all'unanimità il testo base "per dire basta al numero chiuso a Medicina". A darne notizia è il presidente della commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime "molta soddisfazione per l'adozione del testo" che è stato adottato con la massima convergenza di tutte le forze politiche.

"Offriremo così ai nostri ragazzi la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e di iniziare un percorso che gli permetterà di avere tempo e modo per orientarsi nel mondo universitario, che costituisce per ognuno una grande novità. Gli studenti avranno modo di verificare anche la propria vocazione e di dimostrare le competenze acquisite con lo studio delle discipline di base di questi corsi di laurea. Finalmente, non più una roulette russa: affidiamo al Governo una piena delega per restituire al Paese un sistema di buonsenso" ha commentato Mari dopo l'ok al testo approvato.

Perché sindacati e associazioni di categoria sono contro l'abolizione del numero chiuso

Sulla possibilità di togliere il numero chiuso avevano espresso però più di una perplessità le associazioni di categoria come Anaoo Assomed. Il punto critico sembra essere uno: le facoltà di medicina non sono pronte a ospitare tutti gli aspiranti medici, quindi a servire sarebbe più un'adeguata programmazione, suggeriscono molte associazioni e sindacati di categoria, che un "tana libera tutti".

"Siamo nettamente contrari, e questa non è assolutamente una norma di buon senso: eliminare il numero chiuso a Medicina significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici. Produrremo solo dei disoccupati". Lo afferma all'Ansa il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commentando l'adozione da parte del Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato del teso base per lo stop al numero chiuso.

La certezza è però che i medici in Italia mancano: secondo i dati della Fondazione Gimbe in Italia mancano quasi 2.900 medici di famiglia, ed entro il 2025 ne perderemo oltre 3.400. Ogni giorno invece quasi dieci medici lasciano il servizio sanitario nazionale diretti verso l'estero o verso la Sanità privata. Numeri che non autorizzano a dormire sonni tranquilli e che hanno di fatto legittimato un brusco cambio di rotta rispetto alla politica degli ultimi anni.